Коронавирус

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Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
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Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

ИА Красная Весна01:14

Канделаки объяснила «лучшую» смертность в Москве, чем в Европе

Московский Комсомолецвчера в 22:45

Канделаки нашла объяснение низкой смертности от коронавируса в Москве

ФедералПрессвчера в 23:52

Канделаки назвала причину низкой смертности от COVID-19 в Москве

ФАНвчера в 23:25

Канделаки объяснила, почему в Москве низкая смертность от коронавируса

News.ruвчера в 22:47

Канделаки объяснила низкую смертность от COVID-19 в Москве

Газета.Ru00:21

Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

РИА Новостивчера в 22:21
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Происшествия

В Хабаровске мужчина и ребенок погибли в результате наезда автомобиля

Мужчина с трехлетним сыном погибли в Хабаровске. Автомобиль врезался в остановку, на которой они стояли, и перевернулся.
Российская газета вчера в 23:17
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Общество

В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
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Общество

Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru вчера в 06:26
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Общество

В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 16:43
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Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
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Экономика

Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости вчера в 02:38
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Политика

Захарова оценила предложение США помочь с ликвидацией ЧП в Норильске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.
Москва 24 01:23
1,2K
Общество

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
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Армия и оружие

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Политика

МИД РФ заявил о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко высказал опасения, что НАТО может организовать провокации в день проведения парада Победы 24 июня.
Южный Федеральный вчера в 14:20
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Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Общество

Во Владимирской области выявили 55 новых носителей коронавируса

Владимир, 4 июня 2020, 12:04 — REGNUM Во Владимирской области 4 июня лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04 июня в 05:04
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Политика

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.
РИА Новости 03:00
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Хоккей

Малкин вошел в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин занял четвёртое место, а замкнул рейтинг топ-5 центрфорвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

Более 20 полицейских пострадали в ходе протестов в Лондоне

Вечерняя Москва вчера в 22:11
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Технологии

IT-эксперт посоветовал установить антивирус на смартфоны с ОС Android

Антивирусное программное обеспечение для смартфонов поможет защитить устройство под управлением уязвимой операционной системой (ОС) Android от хакерских атак, заявил IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский 7 июня, сообщает агентство «Прайм».
ИА Красная Весна 02:20
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Политика

Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран

Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Экономика

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
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Единоборства

Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил в Twitter о завершении карьеры.
РИА Новости 01:37
Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
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Общество

В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин

Не отменяется и правило помещения в обсерватор или на изоляцию пассажиров эвакуационных рейсов, прибывающих в Приморье из-за границы, а также привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом.
Российская газета вчера в 21:30
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
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Тина Канделаки
Грузинская журналистка
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный переполох» и «СТС зажигает суперзвезду!».
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