Коронавирус
РИА НовостиКанделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
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Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
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Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
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Мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии
В республике выявили 27 новых случаев заболевания В Удмуртии подтвердили 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Общество
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Lenta.ru 05 июня в 05:05
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Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Мост на реке Малый Кой в Красноярском крае обрушился из-за дождей
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