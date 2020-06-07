Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКанделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
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Канделаки объяснила, почему в Москве низкая смертность от коронавируса

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Канделаки объяснила низкую смертность от COVID-19 в Москве

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Канделаки объяснила «лучшую» смертность в Москве, чем в Европе

Московский Комсомолецвчера в 22:45

Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

РИА Новостивчера в 22:21
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Тина Канделаки
Грузинская журналистка
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный переполох» и «СТС зажигает суперзвезду!».
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