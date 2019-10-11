Футбол

Нева СпортНева СпортКанделаки объяснила, почему спутала Оздоева с Азмуном

Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему перепутала игрока сборной России Магомеда Оздоева с нападающим Ирана Сердаром Азмуном.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Канделаки причислила Азмуна к сборной России, а затем объяснила свой ляп

Sport.ru10:44

Дзюба, Азмун и Джаханбахш: сборная России глазами Канделаки

Евро-футбол.ру10:16

Канделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна

RT на русском08:34

Тина Канделаки: Я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России

Спорт день за днем09:26

Канделаки объяснила, почему спутала Оздоева с Азмуном

Нева Спорт08:52

«Рада привлечь внимание к победе сборной России»: Канделаки объяснила оговорку про футболиста Азмуна

Комсомольская правда10:10

Канделаки объяснила нелепую оговорку про Азмуна и сборную России: «Конечно, я имела в виду Оздоева»

Sport24.ru08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

РИА Новости 12:15
Технологии

Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян

Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
Единоборства

Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
Футбол

Россия победила Шотландию 4:0 и едет на Евро-2020

Игра завершилась со счетом 4:0. Россияне обеспечили себе выход из группы и участие в чемпионате Европы по футболу.
Телеканал 360° вчера в 16:40
Происшествия

В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней школьницы

Девятилетняя жительница Саратова пропала 9 октября по пути из дома в школу.
Политическая Экспертиза вчера в 18:34
Спорт

Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Политика

В Ашхабаде стартовал саммит глав государств СНГ

Centralasia.news 03:59
Общество

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного космонавта Алексея Леонова.
REGNUM 10:57
Политика

Трамп выдвинул нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 12:53
Экономика

Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику

По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт 11:00
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 19%

Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Происшествия

На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне

Известия 08:58
Происшествия

Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12

RT на русском вчера в 03:47
Политика

В Китае представили военную «летающую тарелку»

На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Футбол

Кокорин тренировался на базе «Зенита» в общей группе

Форвард "Зенита" Александр Кокорин тренировался на базе клуба в Удельном парке.
Soccer.ru 13:07
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Здоровье

В Нижнем Тагиле женщина родила ребенка-богатыря

В Нижнем Тагиле 32-летняя местная жительница Ольга родила необычно крупного ребенка.
Новый День 07:34
Происшествия

Михаил Туватин изнасиловал девушку в Энгельсе в канун Нового года

Взгляд-инфо 11:03
Политика

Норвегия отказалась размещать противоракетный щит НАТО из-за России

Власти Норвегии отказались размещать на территории страны противоракетный щит НАТО.
RuNews24.ru вчера в 17:36
Кино

Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»

На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 09:16
Здоровье

Названы российские регионы с наибольшим числом алкоголиков

Чукотка стала лидером по числу новых выявленных случаев алкоголизма среди местного населения — 29 диагнозов на 10 тысяч совершеннолетних жителей.
Lenta.ru 02:51
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Футбол

РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
Чемпионат 09:22
Авто

Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года

Lada Vesta с вариатором появится в продаже до конца 2019 года, сообщили на "АвтоВАЗе".
Накануне.Ru вчера в 01:22
Шоу-бизнес

Стало известно, кто унаследовал имущество Юлии Началовой

Александр Фролов остался владельцем половины квартиры. Вторая ее часть переходит по наследству родителям Юлии Началовой и дочке Вере.
RuNews24.ru 11:18
Здоровье

Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru 13:05
Политика

Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное