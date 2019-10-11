Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему перепутала игрока сборной России Магомеда Оздоева с нападающим Ирана Сердаром Азмуном.

Спорт день за днем

Канделаки объяснила, почему спутала Оздоева с Азмуном

Спорт день за днем

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