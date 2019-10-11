Футбол
Нева СпортКанделаки объяснила, почему спутала Оздоева с Азмуном
Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему перепутала игрока сборной России Магомеда Оздоева с нападающим Ирана Сердаром Азмуном.
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Тина Канделаки: Я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России
Спорт день за днем09:26
«Рада привлечь внимание к победе сборной России»: Канделаки объяснила оговорку про футболиста Азмуна
Комсомольская правда10:10
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США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
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Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
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Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
Футбол
Россия победила Шотландию 4:0 и едет на Евро-2020
Игра завершилась со счетом 4:0. Россияне обеспечили себе выход из группы и участие в чемпионате Европы по футболу.
Телеканал 360° вчера в 16:40
Происшествия
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней школьницы
Девятилетняя жительница Саратова пропала 9 октября по пути из дома в школу.
Политическая Экспертиза вчера в 18:34
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
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Политика
В Ашхабаде стартовал саммит глав государств СНГ
Centralasia.news 03:59
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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного космонавта Алексея Леонова.
REGNUM 10:57
Политика
Трамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 12:53
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт 11:00
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Происшествия
Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12
RT на русском вчера в 03:47
Политика
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Футбол
Кокорин тренировался на базе «Зенита» в общей группе
Форвард "Зенита" Александр Кокорин тренировался на базе клуба в Удельном парке.
Soccer.ru 13:07
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Здоровье
В Нижнем Тагиле женщина родила ребенка-богатыря
В Нижнем Тагиле 32-летняя местная жительница Ольга родила необычно крупного ребенка.
Новый День 07:34
Политика
Норвегия отказалась размещать противоракетный щит НАТО из-за России
Власти Норвегии отказались размещать на территории страны противоракетный щит НАТО.
RuNews24.ru вчера в 17:36
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 09:16
Здоровье
Названы российские регионы с наибольшим числом алкоголиков
Чукотка стала лидером по числу новых выявленных случаев алкоголизма среди местного населения — 29 диагнозов на 10 тысяч совершеннолетних жителей.
Lenta.ru 02:51
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Футбол
РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
Чемпионат 09:22
Авто
Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года
Lada Vesta с вариатором появится в продаже до конца 2019 года, сообщили на "АвтоВАЗе".
Накануне.Ru вчера в 01:22
Шоу-бизнес
Стало известно, кто унаследовал имущество Юлии Началовой
Александр Фролов остался владельцем половины квартиры. Вторая ее часть переходит по наследству родителям Юлии Началовой и дочке Вере.
RuNews24.ru 11:18
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29