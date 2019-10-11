Футбол
Нева СпортКанделаки объяснила, почему спутала Оздоева с Азмуном
Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему перепутала игрока сборной России Магомеда Оздоева с нападающим Ирана Сердаром Азмуном.
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Тина Канделаки: Я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России
Спорт день за днем09:26
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Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Армия и оружие
США дополнительно направят военных и истребители в Саудовскую Аравию
"По просьбе центрального командования США министр обороны Марк Эспер разрешил развертывание дополнительных сил США и следующего оборудования в Королевстве Саудовская Аравия: Две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло (AEW), одну систему THAAD", - говорится в заявлении.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
Футбол
Совет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука
Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Политика
Зеленский пообещал, что вернет Крым после Донбасса
Президент Украины пообещал вернуть Крым в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня защитника Украины.
Теннис
Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае
Циципас вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини.
Происшествия
В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Политика
Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Минских соглашений
Ранее в МИД Украины заявили, что для Донбасса есть три варианты развития событий: заключить договоренности в рамках Минских соглашений, тянуть время или больше не возвращаться к этому региону страны.
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
Общество
Перед россиянами оправдались за торжественное открытие размытой дороги
Ранее в деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии прошло торжественное открытие дороги.
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Наука
Виагра подготовит костный мозг к трансплантации за один день
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Политика
Экс-посол США на Украине даст показания в Конгрессе
Мари Йованович, которая в прошлом была американским послом на Украине, 11 октября все-таки даст показания в Палате представителей Конгресса О том, что несмотря на запрет Белого дома она будет выступать в качестве свидетеля, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на помощника одного из конгрессменов.
Общество
В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право
Здоровье
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.