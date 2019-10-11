Футбол

Нева СпортНева СпортКанделаки объяснила, почему спутала Оздоева с Азмуном

Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему перепутала игрока сборной России Магомеда Оздоева с нападающим Ирана Сердаром Азмуном.
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Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
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