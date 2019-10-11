Футбол
Нева СпортКанделаки объяснила, почему спутала Оздоева с Азмуном
Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему перепутала игрока сборной России Магомеда Оздоева с нападающим Ирана Сердаром Азмуном.
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Тина Канделаки: Я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России
Спорт день за днемвчера в 09:26
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Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК вчера в 04:06
Общество
Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму
REGNUM вчера в 07:32
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости вчера в 05:45
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 16%
Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.
РБК вчера в 10:57
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru вчера в 06:39
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Футбол
Путин поддержал создание единого фонда поддержки спортивных клубов
Хорошей идеей назвал Владимир Путин предложение о создании единого фонда поддержки спортивных клубов.
ТВ Центр 10 октября в 12:02
Гаджеты
Специалисты DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком
DxOMark занимается тестированием камер смартфонов и фотоаппаратов.
Газета DAILY вчера в 13:10
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:39
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 10 октября в 04:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Происшествия
Прощание с убитой в Саратове школьницей состоится 13 октября
Саратов попрощается с убитой девятилетней Лизой 13 октября в храме святых Первоверховных апостолов Петра и Павла.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Врач прокомментировал диагноз Заворотнюк
Доктор медицинских наук Андрей Соколов рассказал, что распространяющаяся в Сети информация о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, не совсем корректна, так как такого диагноза нет.
Утро.ru 10 октября в 12:59
Здоровье
Названы помогающие очистить сосуды продукты
ФАН 10 октября в 02:53
Происшествия
Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru вчера в 17:19
Кино
В США умер актёр Роберт Форстер
В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
RT на русском вчера в 23:53
Хоккей
Величкин ушел с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга»
Магнитогорский «Металлург» объявил на своем официальном сайте о расторжении контракта с вице-президентом клуба Геннадием Величкиным.
РБК вчера в 10:46
Технологии
Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook
Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
РБК вчера в 23:28
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Происшествия
Катер затонул на реке в Хабаровском крае
Известия вчера в 23:40
Футбол
«Зенит» намерен купить Чистякова за 3,5 млн евро
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков может перебраться в Санкт-Петербурга.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:03
Авто
Daihatsu представит четыре мультяшных концепт-кара
Концепция кей-кара WakuWaku представляет собой наименьшую категорию дорожно-транспортных средств в Японии.
SpeedMe 09 октября в 03:39
Общество
СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ за включённый телефон
В иске подполковник пожаловался на предвзятость командования и заявил, что «в здании воинской части многие военнослужащие пользуются телефонными аппаратами сотовой связи и к ним никто никакие претензии не предъявлял».
Говорит Москва вчера в 04:12
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Экономика
Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
РБК вчера в 03:01
Экономика
Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 01:51