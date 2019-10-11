На оговорку отреагировал и сам Оздоев, заявивший, что не обиделся на слова Канделаки. «Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают», — написал в Twitter полузащитник «Зенита». Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия Около 80% пользователей «ВКонтакте» поддержали смертную казнь Порядка 80% опрошенных пользователей социальной сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в Бурятии Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел в ночь на 12 октября в поселке Саган-Нур в Бурятии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Происшествия Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".

Кино Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов» Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.

Космос NASA отправит человека в космос со SpaceX в 2020 году Новая капсула для астронавтов от SpaceX под названием Crew Dragon будет готова к первому полету на орбиту с человеком на борту в первом квартале 2020 года, передает Reuters со ссылкой на слова главы NASA Джима Брайденстайна.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

Происшествия Названа дата прощания с убитой в Саратове школьницей Прощание с убитой в Саратове школьницей пройдёт 13 октября. Об этом говорится на сайте саратовской мэрии.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.

Гаджеты На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Футбол Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.

Армия и оружие Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

Политика Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.

Экономика Медведев потребовал прекратить банковский роуминг В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Единоборства Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.

Гаджеты Oppo представила новый смартфон Reno Ace Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Происшествия Двух стюардов «России» нашли мертвыми в Подмосковье В квартире одного из домов по улице Германа Титова в Химках обнаружили два тела, об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Транспорт Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гидроскутерах МВД России и Министерство транспорта в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.

Авто Мантуров: Минпромторг получил более 600 заказов на автомобили Aurus Денис Мантуров пообещал в 2020 году продать 50 единиц Aurus. Активная реализация российских автомобилей начнет осуществляться с 2021 года.

Кино Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».

Футбол «Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

Гаджеты «Яндекс» представляет понимающую жесты умную колонку Компания «Яндекс» выпустит новую умную колонку. Станция «Мини» с голосовым помощником «Алисой» понимает не только слова, но и жесты.