Футбол

РБКРБККанделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России

На оговорку отреагировал и сам Оздоев, заявивший, что не обиделся на слова Канделаки. «Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают», — написал в Twitter полузащитник «Зенита». Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана.
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Канделаки причислила Азмуна к сборной России, а затем объяснила свой ляп

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Канделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
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Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
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В Сирии боевики взорвали бомбы на пути российского военного патруля

В сириийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
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Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело

Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
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Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
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Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
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Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
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Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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Роскачество не нашло вкуса пива в пивных напитках

Роскачество провело исследование семи марок пивных напитков из недорого сегмента и выявило нарушения во всех изучаемых образцах.
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Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах

Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
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На сайте театра сообщается, что в 1997 году Курченков окончил Казанское театральное училище, а в 1996 году он был приглашен в Казанский ТЮЗ, будучи еще студентом.
Ридус 14:03
Армия и оружие

Эрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии

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Несколько недель назад Виктория Боня переехала с дочерью жить в Лондон.
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море

В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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Предполагаемый убийца девятилетней девочки задержан в Саратове

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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
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Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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Рыбаки потеряли 150 млрд рублей из-за морской границы с США

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Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро

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Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.
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В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой

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Игры

В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети

Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
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