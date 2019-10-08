Футбол

Pravda.RuPravda.RuКанделаки ответила Уткину на оскорбление

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны Василия Уткина. Ранее комментатор назвал своего бывшего руководителя "немолодой женщиной, которая пустословит телеграме". Канделаки посоветовала Уткину лечиться от импотенции.
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Тина Канделаки
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Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный» и «Детали».
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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