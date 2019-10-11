Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову. Тем, кто вчера устроили невероятный праздник.

Во время выступления Канделаки перепутала футболистов. Она поблагодарила иранца Сердара Азмуна за победу команды.

Канделаки поблагодарила Дзюбу и иранца Азмуна за победу сборной России

Спорт день за днем

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