Футбол

Pravda.RuPravda.RuКанделаки поблагодарила Дзюбу и иранца Азмуна за победу сборной России

Во время выступления Канделаки перепутала футболистов. Она поблагодарила иранца Сердара Азмуна за победу команды.
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Тина Канделаки
Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову. Тем, кто вчера устроили невероятный праздник.
— Тина Канделаки, грузинская журналисткаГазета.Ru 07:13

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