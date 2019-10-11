Футбол
Pravda.RuКанделаки поблагодарила Дзюбу и иранца Азмуна за победу сборной России
Во время выступления Канделаки перепутала футболистов. Она поблагодарила иранца Сердара Азмуна за победу команды.
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Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову. Тем, кто вчера устроили невероятный праздник.
— Тина Канделаки, грузинская журналисткаГазета.Ru 07:13
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