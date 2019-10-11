Футбол
RT на русскомКанделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала свою оговорку про иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
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Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Космос
С космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М»
Российская газета 09 октября в 06:51
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Политика
Лукашенко призвал лидеров СНГ помочь Зеленскому остаться у власти
Российская газета 09:09
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Шоу-бизнес
Решетова ответила на вопрос о свадьбе с Тимати
Российская модель и избранница Тимати Анастасия Решетова, находящаяся на последнем месяце беременности, в Instagram stories ответила на вопрос юзеров о том, оформила ли она отношения с музыкантом официально.
NewInform 02:36
Автоспорт
Стартовый порядок Гран-при Японии может определить вторая практика
ProstoProSport 02:33
Здоровье
Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью
Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
MedikForum.ru 09 октября в 14:57
Кино
Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет чернокожий гей
Экстравагантный американский актер и по совместительству темнокожий открытый гей Билли Портер, вероятно, сыграет фею-крестную в очередном ремейке "Золушки", решенном в формате мюзикла.
Российская газета 06:17
Происшествия
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 04:45
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Российская газета 08:30
Экономика
Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет
Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
РБК 08:19
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:50
Происшествия
Убивший родителей в Лондоне гражданин РФ получил 26 лет тюрьмы
Мужчина проведет в заключении 26 лет, передает 11 октября радиостанция LBC.
REGNUM 08:05
Кино
Первый трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar появился в Сети
Первый трейлер анимационного фильма от студии Pixar «Вперед» о приключении двух эльфов был опубликован в Сети 10 октября.
iReactor вчера в 13:23
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия вчера в 00:37
Происшествия
Злоумышленник напал с ножом на людей в ТЦ в Манчестере
В ТЦ Arndale в Манчестере эвакуировали посетителей после того, как один из мужчин напал с ножом на несколько человек.
РЕН ТВ 07:06
Финансы
Пенсия неработающих пенсионеров может превысить прожиточный минимум вдвое к 2022 году
Размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.
ТАСС 08:17
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32