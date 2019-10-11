Футбол
RT на русскомКанделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала свою оговорку про иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
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Тина Канделаки: Я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России
Спорт день за днем09:26
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Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 09:19
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Происшествия
В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов
В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов.
Российская газета 09:23
Авто
Эксперты выяснили отношение россиян к беспилотным автомобилям
В «Автонете» уверены, что к 2030 году общий объем мирового рынка частных беспилотных автомобилей достигнет 60 миллиардов долларов, и порядка 5% от этой суммы придется на Россию.
Автоновости дня 05:41
Армия и оружие
Турция получила от НАТО $5 млрд на развитие военной инфраструктуры
В течение последних лет НАТО инвестировала более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции, включая различные военные объекты, в том числе военно-морские базы и радары, — цитирует ТАСС Столтенберга.
News.ru 06:01
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Происшествия
Житель Индонезии вернулся домой после своих похорон
Телеканал 360° 10:25
Футбол
Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в минувшем месяце, сообщает пресс-служба лиги.
Чемпионат 06:48
Футбол
Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан
Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
ProstoProSport вчера в 11:52
Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Политика
В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Происшествия
В Саратове проходит гражданская панихида по убитой девочке
Напомним, тело убитой 9-летней девочки обнаружили в одном из гаражей.
The Saratov Room 07:29
Общество
Легендарного космонавта Алексея Леонова похоронят 15 октября
Как сообщало ИА REGNUM, легендарный советский космонавт, первый в истории человек, который совершил выход в открытый космос, дважды герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов 11 октября скончался в Москве на 86-м году жизни.
REGNUM 08:30
Шоу-бизнес
Адвокаты экс-короля Малайзии назвали ложью интервью его бывшей жены
Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала британскому изданию неправду о своих отношениях с Мухаммадом V. Об этом сообщает 11 октября газета The Straits Times, ссылаясь на представителей интересов бывшего короля.
REGNUM 02:32
Армия и оружие
Ракету Судного дня показали изнутри
В США представили так называемый "навигатор Судного дня" – систему наведения легендарной ядерной ракеты LGM-118A "Миротворец".
Утро.ru 06:21
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Политика
Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2
В ходе пресс-конференции Зеленский допустил выход Украины из минского процесса, если до Нового года Киев не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в документ «формулы Штайнмайера».
Известия 09:38
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Армия и оружие
Стало известно о нападении на российских военных в Сирии
Атака на российских военных в провинции Дераа стала не первой в текущем году.
Lenta.ru 09:43
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Право.ру 09:37
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Кино
Walt Disney планирует выкупить Человека-паука у Sony Pictures
Несмотря на заключение Walt Disney и Sony Pictures нового контракта о совместном использовании популярного персонажа комиксов Marvel - Человека-паука, борьба за полный контроль над ним еще впереди.
Kinonews.ru 09:11
Политика
Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
REGNUM 08:37