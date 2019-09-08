Политика
Заб.РуКандидат Елена Краузе проголосовала на выборах губернатора Забайкалья
Кандидат в губернаторы Забайкальского края Елена Краузе проголосовала на выборах главы региона. На избирательный участок она пришла с сыном. Об этом 8 сентября сообщил корреспондент ZAB.RU.
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Осипов проголосовал в Чите и рассказал, что нагрянет в муниципалитет
Московский Комсомолец Читавчера в 19:09
Александр Осипов: «Я сегодня пришел на избирательный участок с отличным воскресным настроением»
Забайкальский рабочийвчера в 21:07
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Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
РИА Новости вчера в 16:02
Политика
Отказавшаяся выступать в РФ Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе, комментируя свой отказ выступать на территории России, заявила, что любит своих российских фанатов.
Журналистская правда 04:23
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Вести.Ru 03:38
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:50
Политика
Протестующие в Гонконге попросили помощи у США
Демонстранты развернули американские флаги и обращались с призывом о помощи к США.
REGNUM 04:14
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Футбол
ЦСКА поздравил Набабкина с 33-летием
ЦСКА поздравил своего защитника Кирилла Набабкина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 33 года.
Спорт-Экспресс 04:14
Политика
В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней для выборов ЗС
В Севастополе минувшей ночью пришлось перепечатывать 222 тысячи избирательных бюллетеней для выборов Законодательного собрания города.
Российская газета 03:07
Политика
Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана
После теракта в Кабуле Дональд Трамп отменил переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и представителями террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ).
Вести.Ru вчера в 21:33
Политика
Дональду Трампу готовят импичмент
Поскольку политика американского Минюста не позволяет преследовать действующего президента, Палата представителей является единственным институтом, который теперь может привлечь президента Трампа к ответственности за воспрепятствование расследованию экс-спецпрокурора Роберта Мюллера по "вмешательству" России в выборы 2016 года.
Вести.Ru 03:33
Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
Явка на электронное голосование на выборах Мосгордумы к 10.00 достигла почти 40 процентов.
Российская газета 03:58
Происшествия
В США енот на 20 часов захватил дом судьи
Известия вчера в 20:59
Футбол
Тотти верит в успех Мхитаряна в «Роме»
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти уверен, что полузащитник Генрих Мхитарян принесет пользу команде.
Спорт-Экспресс 00:52
Политика
На 12:00 явка на выборах в Оренбургской области составила более 16%
РИА Оренбуржье 04:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru вчера в 14:30
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Общество
Первый снег выпал в районе Сочи
Стоит, правда, сказать, что снег выпал не у берега моря, а на высоте немногим более двух тысяч метров — в популярном курорте Красная Поляна.
Big-Rostov.ru вчера в 15:23
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
РИА Новости 02:40
Происшествия
В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит
В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Политика
На выборах губернатора Сахалина проголосовала почти треть избирателей
Явка на выборы губернатора Сахалина составила 27,13 % по данным на 15 часов. Об этом сообщили в областном избиркоме.
ФедералПресс 01:46
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Гаджеты
Huawei может заменить Gmail сервисом ProtonMail
Китайская корпорация Huawei ведет переговоры с швейцарской компанией ProtonMail по установке ее сервиса электронной почты в свои смартфоны, сообщил Bloomberg.
Rambler News Service вчера в 09:15
Единоборства
Бой Ковалев – Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе
Советский спорт вчера в 23:33
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Происшествия
Памфилова заявила о готовности накормить напавшего на нее мигранта
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала сообщение о том, что напавший на нее мужчина пришел к ней за едой.
Lenta.ru вчера в 13:00