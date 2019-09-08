Политика
Заб.РуКандидат Елена Краузе проголосовала на выборах губернатора Забайкалья
Кандидат в губернаторы Забайкальского края Елена Краузе проголосовала на выборах главы региона. На избирательный участок она пришла с сыном. Об этом 8 сентября сообщил корреспондент ZAB.RU.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Скандал произошел на избирательном участке в Чите из-за открепительного
Московский Комсомолец Чита00:17
Александр Осипов: «Я сегодня пришел на избирательный участок с отличным воскресным настроением»
Забайкальский рабочийвчера в 21:07
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:29, Вашингтон
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Армия и оружие
«Чайка»-носитель: самолеты Бе-12 вооружат умными минными комплексами
Известия 06 сентября в 17:01
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 01:15
Здоровье
Как волгоградцы могут снизить риск появления раковой опухоли
По словам специалиста, причиной появления опухолей являются стрессы, неправильное питание, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, обилие разных химических бытовых средств.
Волгоградская правда вчера в 22:39
Общество
В РПЦ считают недопустимым привлекать к молебнам неверующих школьников
Проведение молебнов в школах не нарушает принципов секулярного государства, но принуждение к участию в них недопустимо.
ТАСС вчера в 10:11
Политика
В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы
Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Политика
В России начался единый день голосования
В России начался единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.
RT на русском 00:36
Политика
В Татарстане проходят выборы в Госсовет РТ
Kazanfirst.ru 00:25
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Технологии
Создана нейросеть, которая не позволит отправлять голые фото людям без разрешения
Ferra вчера в 11:47
Культура
Мужчины-гейши, боги, цапли и кабуки. Какие секреты хранят кимоно
В экспозиции — антикварные кимоно, росписи на которых отсылают к традициям уличного японского театра кабуки.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Гаджеты
Карту Apple Card превратили в нож для овощей
Карту Apple Card превратили в нож для овощей: автор YouTube-канала Mirkojax ASMR заточил титановую карту и нарезал сельдерей.
UfaTime.ru вчера в 17:01
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM вчера в 14:56
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом
Супруга принца Гарри занимается гимнастикой с ранних лет, а йогу в качестве метода борьбы со стрессом Маркл практикует уже очень давно.
Телеканал 360° вчера в 21:39
Происшествия
В Британии журналист заплатил за стакан пива 68 тысяч долларов
Спортивный журналист Питер Лейлор из Австралии заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов, или около 68 тысяч долларов за бокал пива, в баре в британском Манчестере.
Life.ru вчера в 08:00
Политика
Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Политика
В Забайкалье проголосовали 4,43% избирателей
REGNUM вчера в 23:49
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
Москалькова рассказала об обмене гражданами России и Украины
Парламентская газета вчера в 06:46
Общество
Путину предложили оформить дом приемов в стиле хохломы
Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала президенту Владимиру Путину оформить дом приемов хохломской росписью.
РБК вчера в 11:51
Единоборства
Глава UFC назвал следующего вероятного соперника Нурмагомедова
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов может встретиться в рамках турнира с американцем Тони Фергюсоном.
iReactor вчера в 21:07
Политика
Зеленский рассказал о разведении сил в Донбассе
Как рассказал Зеленский, о прекращении войны в Донбассе он договорился с президентом России Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Игры
Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel
Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:20