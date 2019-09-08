Политика

Life.ruLife.ruВ Забайкалье, Амурской области и Якутии стартовали выборы

В регионе выберут глав и депутатов муниципалитетов. В Амурской области выберут глав Тамбовского и Сковородинского районов, в городе Шимановске и ещё в 11 районах определят депутатов, а также в трёх районах выберут новых глав сельсоветов поселений. В Благовещенске определят депутатов городской думы.
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с чего всё началось

Избирательные участки открылись в Забайкалье, Амурской области и Якутии

Бюллетени в Благовещенске пересчитают дважды По данным ЦИК Якутии, в единый день голосования в республике проходят 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. В регионе будут выбирать глав и депутатов муниципалитетов.
ТАСС19:06

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Избирательные участки открылись в Забайкалье, Амурской области и Якутии

ТАСС19:06

Жители Забайкалья, Приамурья и Якутии начали отдавать свои голоса

РЕН ТВ19:20

В Забайкалье, Амурской области и Якутии стартовали выборы

Life.ru19:52

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REGNUM19:02

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ФАН19:40

Избирательные участки открылись в Забайкальском крае, Амурской области и Якутии

Народные новости19:49

В Якутии открылись избирательные участки

ИА ЯСИА20:13
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Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

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