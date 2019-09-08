Бюллетени в Благовещенске пересчитают дважды По данным ЦИК Якутии, в единый день голосования в республике проходят 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. В регионе будут выбирать глав и депутатов муниципалитетов.

с чего всё началось

В регионе выберут глав и депутатов муниципалитетов. В Амурской области выберут глав Тамбовского и Сковородинского районов, в городе Шимановске и ещё в 11 районах определят депутатов, а также в трёх районах выберут новых глав сельсоветов поселений. В Благовещенске определят депутатов городской думы.

В Забайкалье, Амурской области и Якутии стартовали выборы

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