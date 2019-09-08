Политика
Life.ruВ Забайкалье, Амурской области и Якутии стартовали выборы
В регионе выберут глав и депутатов муниципалитетов. В Амурской области выберут глав Тамбовского и Сковородинского районов, в городе Шимановске и ещё в 11 районах определят депутатов, а также в трёх районах выберут новых глав сельсоветов поселений. В Благовещенске определят депутатов городской думы.
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с чего всё началось
Бюллетени в Благовещенске пересчитают дважды По данным ЦИК Якутии, в единый день голосования в республике проходят 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. В регионе будут выбирать глав и депутатов муниципалитетов.ТАСС19:06
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Избирательные участки открылись в Забайкальском крае, Амурской области и Якутии
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:22, Вашингтон
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Названа дата начала производства нового электрокара Porsche Taycan
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Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
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Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
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Добавлено: как рассказал мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, сам избирательный участок при пожаре не пострадал, поскольку находится в другом крыле здания.
URA.Ru 21:58
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Джиллиан Андерсон намерена сыграть Маргарет Тэтчер
Аргументы и Факты 20:42
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Газета.Ru 17:32
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
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Lenta.ru 13:39
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Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Футбол
«Челси» уведомил ведущих агентов о возвращении клуба на трансферный рынок
Как сообщается, лондонцы уведомили ведущих агентов, что клуб вернется на трансферный рынок этой зимой.
Матч ТВ 21:23
Гаджеты
Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855
Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.
Astera 11:19
Здоровье
В тройку лучших в стране вошел Краснодарский перинатальный центр
Конкурсная комиссия проанализировала заявки из 56 перинатальных центров из разных регионов страны.
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Здоровье
Как понять по внешности, что у человека проблемы с печенью
Во внешнем облике могут быть и другие сигналы того, что у человека имеются проблемы с печенью.
MedikForum.ru 11:45
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На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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Народный артист РФ показал видео в "Инстаграме" и признал, что баттл с молодым коллегой ему не по плечам.
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Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Известия вчера в 23:02
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Газета.Ru 19:13
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Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
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Кино
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Названы лечебные свойства водки
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Игры
Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун
Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.
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Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
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Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
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Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер
Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
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