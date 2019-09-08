Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий. Такие данные в воскресенье представила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов «В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.

Политика Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.

Футбол Селихов тренируется в общей группе «Спартака» Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.

Футбол Фернандо прокомментировал задержание своего водителя в России в июне Бывший полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо прокомментировал задержание своего водителя Робсона Оливейры в июне в России за ввоз в страну наркотических веществ.

Теннис Евгений Кафельников: Надаль уничтожит Медведева в длинных розыгрышах Раньше Медведев выигрывал за счёт длинных розыгрышей, но в финале всё будет наоборот.

Политика МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.

Политика Зеленский провел телефонный разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты Народного собрания Ингушетии путем тайного голосования избрали новым главой региона действующего руководителя республики Махмуда-Али Калиматова.

Здоровье Терапевт назвала скрытые причины отечности Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от жидкостей на ночь, но утром все равно выглядит отечным, причиной этому могут быт скрытые от глаз процессы.

Шоу-бизнес Бывшая супруга Петра Чернышева прокомментировала болезнь Заворотнюк Известная российская фигуристка Наталья Анненко, которая приходится бывшей супругой нынешнему мужу актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву, считает, что он сделает все возможное для лечения нынешней жены.

Политика Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Происшествия В Москве ребенок умер, вылив на себя горячий суп В Москве ребенок в возрасте полутора лет опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и скончался от полученных ожогов.

Политика В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.

Единоборства Хабиб получил самый большой гарантированный гонорар в истории UFC Как сообщает пресс-служба UFC, Нурмагомедов получил за этот бой 6 090 000 долларов. 6 млн долларов – гарантированный гонорар.

Происшествия Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.

Происшествия Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде Сегодня в Нижнем Новгороде произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы.

Политика Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.