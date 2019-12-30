Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии, бывший премьер-министр Зоран Миланович, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов президента страны, которые состоялись в воскресенье, 5 января.

Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Хорватии

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