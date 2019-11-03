Политика

ИнтерфаксИнтерфаксКандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
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Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана

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Подсчитали всё: Ион Чебан официально мэр Кишинева!

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