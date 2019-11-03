Политика
ИнтерфаксКандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева
Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
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Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Политика
Песков: Путин ждет необходимости встречи в нормандском формате
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин ожидает появления условий для встречи в нормандском формате по вопросу урегулирования в Донбассе.
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Общество
Минстрой представил индекс качества городской среды
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Футбол
Гол Кинга принес «Борнмуту» победу над «Манчестер Юнайтед»
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
Происшествия
В расследовании убийства главы центра «Э» Ингушетии есть прогресс — СК
Следственный комитет отчитался об определенном прогрессе в расследовании убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Общество
Бутина назвала пыткой условия содержания в американской тюрьме
Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину, рассказала телеканалу CBS про условия ее содержания в американской тюрьме.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Наука
Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника
Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.
Политика
Аркадий Бабченко уехал с Украины
О причинах переезда журналиста не сообщается. Аркадий Бабченко уехал из России в начале 2017 года.
Религия
День Казанской иконы Божьей Матери: почему и когда спасает икона
Именно поэтому, еще с 1613 года на Руси особым образом отмечался праздник Казанской иконы Божьей Матери, причем с 1649 года и вплоть до революции, 22 октября по старому стилю или 4 ноября по новому, считался праздником государственным.
Авто
Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Политика
Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа
Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
Общество
Названы продукты для замедления старения
Специалисты выяснили, что благодаря десяти продуктам человек может дольше сохранить молодость и упругость кожи.
Хоккей
Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Культура
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Общество
Названы российские вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Специалисты портала HeadHunter назвали размещенные в России вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Космос
В Млечном Пути открыли самую маленькую черную дыру
Наблюдения за вспышками сверхновых и черными дырами показывают, что между самыми тяжелыми пульсарами, вращающимися нейтронными звездами, и самыми легкими черными дырами существует своеобразный "провал".
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
Гаджеты
AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14
Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.