Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.

Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков

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