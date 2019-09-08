Политика

RT на русскомRT на русскомКандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков

Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
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На избирательном участке в Волгограде умер кандидат в депутаты от КПРФ

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В Волгоградской области умер кандидат в депутаты

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Кандидат в депутаты от КПРФ умер на избирательном участке

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В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
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Саперы обезвредили взрывное устройство на пляже в Испании

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