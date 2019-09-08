Политика
RT на русскомКандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
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Политика
«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина
Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Страна Советов on-line 08:26
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика
ЛДПР стала лидером на выборах в думу Хабаровского края
После обработки 15,68% протоколов УИК на выборах в законодательную думу Хабаровского края лидирует ЛДПР с 55,89% голосов.
РБК 10:26
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Политика
ЦИК признал выборы президента в Абхазии состоявшимися
В ЦИК сообщили, что выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, явка превысила 25%, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 08:14
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Кино
Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова
ТАСС вчера в 08:24
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Энергетика
Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
Происшествия
Саперы обезвредили взрывное устройство на пляже в Испании
Саперы успешно обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на пляже Рис в провинции Кантабрия на северном побережье Испании.
Известия 08:55
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 09:06
Политика
Индия внесла аванс за российские комплексы С-400
Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 в начале октября 2018 года.
Российская газета 10:08
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Футбол
Сутормин забил первый гол за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи»
Нападающий «Зенита» Алексей Сутормин отличился забитым мячом в товарищеском матче между «Зенитом» и «Сочи».
Спорт БИЗНЕС Online 08:10
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
На 8 и 9 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.
Московский Комсомолец 02:40
Политика
Председатель бундестага предостерег критиков «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков "Северного потока-2".
Радио Sputnik вчера в 10:49