Должность замглавы СКР занимал с апреля 2016 года. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Ранее сегодня стало известно, что президент РФ Владимир Путин внёс кандидатуру замруководителя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генпрокурора.

Армия и оружие Эрдоган заявил, что турецких войск в Ливии нет Турецкий президент Реджеп Эрдоган рассказал сегодня, что Турция отправила на ливийскую территорию только отряд инструкторов, а не регулярные подразделения, и оказывает помощь международно признаваемому правительству.

Футбол «Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив» "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.

Политика Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.

Политика Володин прокомментировал поправки в Конституцию Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что благодаря предложенным в Конституцию поправкам увеличивается контроль, а граждане получат больше полномочий, чтобы более эффективно принимать участие в управлении государством.

Экономика Сколько валюты прислали в Грузию в 2019 году Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в 2019 году вырос на 9,3%, по сравнению с 2018 годом, и составил более 1,7 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.

Экономика Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК» Акционеры страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти "Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Здоровье За неделю 11,5 тысяч ставропольцев заболели ОРВИ В крае циркулируют респираторные вирусы, грипп A и B. За неделю в Ставропольском крае с симптомами гриппа и ОРВИ к врачам обратились 11 тысяч 585 человек.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Общество Переговоры завершены: Елизавета II «отпустила» Гарри и Меган Королева Великобритании Елизавета II заявила, что долгие переговоры с принцем Гарри и Меган Маркл по поводу их будущего статуса были завершены.

Шоу-бизнес Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.