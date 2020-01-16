Политика

Газета.RuГазета.RuМишустин анонсировал изменения в новом составе правительства

"Кандидат сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут", - заявил Неверов. 15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Сергей Неверов
Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения будут.
— Сергей Неверов, российский политикSibnovosti.ru 03:48
с чего всё началось

Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра, на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме заявил, что в новом правительстве планируются изменения.
ТАСС02:12

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Единороссы попросили Мишустина взять на контроль вопросы получения гражданства России

ТАСС06:09

Депутат заявил о словах Мишустина о кардинальных переменах в кабмине

РБК03:48

Яровая: состав правительства на встрече Мишустина с ЕР не обсуждался

РИА Новости03:25

Мишустин заявил о кардинальных переменах в правительстве

Lenta.ru04:04

Мишустин пообещал Госдуме изменить принципы работы с регионами

URA.Ru05:46

Кандидат в премьеры Мишустин пообещал изменения в составе правительства

Интерфакс01:58

Мишустин пообещал кардинальные «изменения» в новом правительстве России

Московский Комсомолец01:52
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Политика

Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:55
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая

Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
REGNUM 06:22
Политика

Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров

Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
REGNUM 06:25
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 06:14
Политика

Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию

Российская газета 06:32
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян

Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
Интересант 06:50
Происшествия

В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
РБК 04:29
Общество

Авербух ответил на обвинения Рудковской

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 08:28
Происшествия

В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

РИА Новости 04:03
Хоккей

«Сибирь» выиграла у «Амура» по буллитам

Сибирь одержала победу над Амуром (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на Платинум Арене в Хабаровске.
Советский спорт 06:45
Происшествия

Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:01
Политика

Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство

Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Экспресс газета вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Комсомольская правда 03:42
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России

В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
За облаками вчера в 23:38
Авто

УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию

Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
Движок вчера в 05:36
Космос

В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты

Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
РЕН ТВ вчера в 13:32
Происшествия

Во Всеволожске утонувший в бассейне мальчик находится в коме

Во Всеволожскую больницу в состоянии комы госпитализирован 7-летний мальчик после тренировки в бассейне спорткомплекса «Олимп».
Мойка78 04:15
Происшествия

Александр Серов пострадал в перестрелке

StarHit.ru 14 января в 23:00
Кино

Квентин Тарантино назвал Криса Пайна лучшим голливудским актером

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Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru 05:39
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Теннис

Медведев в первом круге Australian Open сыграет с американцем Тиафо

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Политика

Премьер Украины предложил учить Зеленского экономике на примере оливье

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию в экономике на примере стоимости салата оливье.
Lenta.ru 06:23
Политика

Мишустин оценил затраты на реализацию послания президента в 2020 году

Кандидат на пост главы Правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме оценил масштаб расходов на реализацию задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию.
Life.ru 04:10
Общество

Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире

Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.
Известия 06:14
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru 14 января в 13:46
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Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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