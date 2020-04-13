Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruКандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил мнение, что сине-гранатовых ждет непростое будущее. Он отметил, что каталонский клуб находится на грани банкротства.
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Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
Политика
Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране
Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 08:53
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Здоровье
В Серпухове медики отказываются работать с коронавирусными больными
В своем обращении к серпуховичам главврач больницы Павел Звенигородский заявил, что инфекционный стационар, ставший коронавирусным корпусом, полностью обеспечен этими самыми средствами.
Оka.fm 11:15
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Авто
Опубликованы первые фото салона кроссовера Kia Sonet
Индийские СМИ показали первые фотоснимки интерьера нового компактного кроссовера.
32CARS.ru 11 апреля в 01:48
Общество
Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России
В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25
Кино
Французский актер из фильмов «Папаши» и «Беглецы» умер от коронавируса
ToDay News Ufa 09:10
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала «фотографию с мужем и ребенком»
Актриса Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram фотографию с мужчиной и ребенком, в подписи которой поздравила с Днем космонавтики от себя и своей семьи.
Московский Комсомолец 06:58
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
Доступ на кладбища ограничили в Свердловской области
Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило и направило в адрес храмов региона требование проводить мероприятия дистанционно.
Интерфакс - Россия 12:21
Религия
У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус
Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
Происшествия
Балтийск оказался в лидерах по числу нарушителей самоизоляции
Балтийск занял первое место в Калининградской области по числу нарушений режима самоизоляции на минувших выходных.
Каскад 12:06
Общество
В МВД назвали самые криминальные регионы России
Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
Шоу-бизнес
Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии
Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии.
Культуромания вчера в 06:01
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Экономика
Порядок индексации пенсий после увольнения
После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.
Новости Василеостровского района Санкт-Петербурга 02:52
Общество
Мэрия Москвы объявила о приостановке закупок в рамках горбюджета
В Москве с 13 апреля приостанавливается проведение любых закупок в рамках городского бюджета, кроме неотложных.
RT на русском 12:30
Политика
Мишустин и Румас обсудили стоимость российского газа для Минска
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас созвонились и обсудили ряд газовых вопросов, а также итоги заседания Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
Газета.Ru 09:46
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.
РЕН ТВ 10:54
Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru 05:05
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
В Самарской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев, в том числе пять - в Самарской области.
РИА Новости 04:46
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
В последней декаде апреля эпидемия коронавируса достигнет пика в России.
Вести Татарстан 02:54
Происшествия
В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы
Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
REGNUM 11:30
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19