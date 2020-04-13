Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruКандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил мнение, что сине-гранатовых ждет непростое будущее. Он отметил, что каталонский клуб находится на грани банкротства.
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Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Клуб близок к экономическому и моральному банкротству. Игра окончена»

Sports.ru10:09

«Барселона» находится под угрозой банкротства

Газета.Ru08:28

Кандидат в президенты «Барселоны»: «Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства»

Матч ТВвчера в 18:05

Фонт: «„Барселона“ находится под угрозой банкротства»

Sport.ru02:30

Кандидат в президенты «Барселоны»: «Клуб находится под угрозой банкротства»

Sport24.ruвчера в 23:51

Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт заявил, что клуб находится под угрозой банкротства

Чемпионатвчера в 21:00

«Барселона» находится под угрозой банкротства

Metaratings02:59
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Общество

Голикова назвала даты для решений об отмене карантина

Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
2,9K
Политика

Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране

Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 08:53
20
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Здоровье

В Серпухове медики отказываются работать с коронавирусными больными

В своем обращении к серпуховичам главврач больницы Павел Звенигородский заявил, что инфекционный стационар, ставший коронавирусным корпусом, полностью обеспечен этими самыми средствами.
Оka.fm 11:15
10
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
72
Авто

Опубликованы первые фото салона кроссовера Kia Sonet

Индийские СМИ показали первые фотоснимки интерьера нового компактного кроссовера.
32CARS.ru 11 апреля в 01:48
7
Общество

Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России

В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25
Кино

Французский актер из фильмов «Папаши» и «Беглецы» умер от коронавируса

ToDay News Ufa 09:10
15
Общество

Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
864
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Шоу-бизнес

Настасья Самбурская опубликовала «фотографию с мужем и ребенком»

Актриса Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram фотографию с мужчиной и ребенком, в подписи которой поздравила с Днем космонавтики от себя и своей семьи.
Московский Комсомолец 06:58
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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Общество

Доступ на кладбища ограничили в Свердловской области

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило и направило в адрес храмов региона требование проводить мероприятия дистанционно.
Интерфакс - Россия 12:21
3
Религия

У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус

Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
37
Происшествия

Балтийск оказался в лидерах по числу нарушителей самоизоляции

Балтийск занял первое место в Калининградской области по числу нарушений режима самоизоляции на минувших выходных.
Каскад 12:06
2
Общество

В МВД назвали самые криминальные регионы России

Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
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Шоу-бизнес

Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии.
Культуромания вчера в 06:01
686
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Экономика

Порядок индексации пенсий после увольнения

После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.
Новости Василеостровского района Санкт-Петербурга 02:52
Общество

Мэрия Москвы объявила о приостановке закупок в рамках горбюджета

В Москве с 13 апреля приостанавливается проведение любых закупок в рамках городского бюджета, кроме неотложных.
RT на русском 12:30
Политика

Мишустин и Румас обсудили стоимость российского газа для Минска

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас созвонились и обсудили ряд газовых вопросов, а также итоги заседания Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
Газета.Ru 09:46
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.
РЕН ТВ 10:54
Происшествия

Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС

Lenta.ru 05:05
21
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48
13
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1,1K
Происшествия

В Самарской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев, в том числе пять - в Самарской области.
РИА Новости 04:46
63
Общество

Академик РАН спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

В последней декаде апреля эпидемия коронавируса достигнет пика в России.
Вести Татарстан 02:54
197
Происшествия

В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы

Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
REGNUM 11:30
22
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
44
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
3,1K
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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