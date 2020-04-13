Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил мнение, что сине-гранатовых ждет непростое будущее. Он отметил, что каталонский клуб находится на грани банкротства.

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Кандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства

Здоровье В Серпухове медики отказываются работать с коронавирусными больными В своем обращении к серпуховичам главврач больницы Павел Звенигородский заявил, что инфекционный стационар, ставший коронавирусным корпусом, полностью обеспечен этими самыми средствами. 10

Общество Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Шоу-бизнес Настасья Самбурская опубликовала «фотографию с мужем и ребенком» Актриса Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram фотографию с мужчиной и ребенком, в подписи которой поздравила с Днем космонавтики от себя и своей семьи.

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,4K

Общество Доступ на кладбища ограничили в Свердловской области Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило и направило в адрес храмов региона требование проводить мероприятия дистанционно. 3

Религия У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 37

Общество В МВД назвали самые криминальные регионы России Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД. 131

Шоу-бизнес Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии. 686

Общество В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

Экономика Порядок индексации пенсий после увольнения После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.

Общество Мэрия Москвы объявила о приостановке закупок в рамках горбюджета В Москве с 13 апреля приостанавливается проведение любых закупок в рамках городского бюджета, кроме неотложных.

Политика Мишустин и Румас обсудили стоимость российского газа для Минска Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас созвонились и обсудили ряд газовых вопросов, а также итоги заседания Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1,1K

Происшествия В Самарской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев, в том числе пять - в Самарской области. 63

Происшествия В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус. 22

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 44