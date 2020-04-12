Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruКандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил мнение, что сине-гранатовых ждет непростое будущее. Он отметил, что каталонский клуб находится на грани банкротства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кандидат в президенты «Барсы» потребовал от Бартомеу объяснений о ситуации в клубе
LiveSport.ruвчера в 15:01
Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: Модель управления Бартомеу больше не работает
Советский спортвчера в 15:04
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество
Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
Происшествия
В Тульской области коронавирусом заразились еще 11 человек
Сегодня, 13 апреля, стало известно о том, что коронавирусом в Тульской области заразились еще 11 человек.
Первый Тульский 03:52
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из Шанхая
Гуманитарный груз, оплаченный компанией РМК, прибыл в Екатеринбург из Шанхая.
Вечерние Ведомости 03:09
Здоровье
Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус
Исследователи из Республики Корея смогли определить 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового вида.
ТАСС Наука 02:48
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Общество
ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
Здоровье
В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер
Ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике коронавируса не снизит риск заражения инфекцией.
РБК 02:11
Шоу-бизнес
Богомолов рассказал о «гостевом браке» с Собчак
Пара заявила, что находится в «гостевом браке». Режиссер признался, что утреннее пробуждение супруги доставляет ему массу неудобств.
Слово и Дело 11 апреля в 12:34
Футбол
ФИФА планирует открыть третье трансферное окно
Директор департамента регулирования футбола ФИФА Джеймс Китчинг заявил, что организация рассматривает возможность открытия третьего трансферного окна в условиях пандемии коронаивруса.
Матч ТВ 03:12
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
Голикова оценила снятие ограничительных мер перед Днем Победы
Голикова в качестве пояснения вспомнила ситуацию в Ухане и во всей провинции Хубэй, где практически сняты ограничения.
RuNews24.ru вчера в 07:40
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Общество
МВД назвало самые криминальные российские регионы
В январе и феврале 2020 года в России зарегистрировали 327 300 преступлений, сообщает RT со ссылкой на статистику МВД.
РИА Новости 01:44
Хоккей
Самый результативный российский защитник в истории НХЛ. Сергею Гончару — 46 лет
Гончар является самым результативным российским защитником в истории НХЛ. Он набрал 811 (220+591) очков в 1301 матче регулярного чемпионата.
Спорт-Экспресс 01:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приняла ванну с лапшой быстрого приготовления
Ольга Бузова приняла ванну, заполнив её лапшой быстрого приготовления, далее она попробовала доширак на вкус.
Актуальные Новости 01:47
Политика
Трамп объявил режим крупного бедствия во всех штатах США
В США впервые в истории страны объявлен режим крупного бедствия во всех штатах - такое решение принял президент Дональд Трамп после того, как Америка вышла на первое место в мире по числу жертв коронавируса.
Накануне.Ru вчера в 03:02
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Религия
В Греции завели дела против проводивших богослужения священников
Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.
REGNUM 04:55
Общество
В Башкирии возобновят работу парикмахерские и салоны оптики
Уфа, 13 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Парикмахерские и салоны оптики возобновят свою работу в Башкирии.
REGNUM 04:43
Религия
У православных началась Страстная неделя
У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
МИР 24 00:01
Общество
Коронавирус заподозрили у 86 человек из дома престарелых в Вязьме
Заражение коронавирусом подозревают у 86 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, все они сдали тесты.
Уралинформбюро вчера в 13:33
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара – 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51