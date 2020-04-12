Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил мнение, что сине-гранатовых ждет непростое будущее. Он отметил, что каталонский клуб находится на грани банкротства.

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Кандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства

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