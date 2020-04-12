Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruКандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил мнение, что сине-гранатовых ждет непростое будущее. Он отметил, что каталонский клуб находится на грани банкротства.
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«Барселона» находится под угрозой банкротства

Metaratings02:59

Фонт: «„Барселона“ находится под угрозой банкротства»

Sport.ru02:30

Кандидат в президенты «Барсы» потребовал от Бартомеу объяснений о ситуации в клубе

LiveSport.ruвчера в 15:01

Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт заявил, что клуб находится под угрозой банкротства

Чемпионатвчера в 21:00

Кандидат в президенты «Барселоны»: «Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства»

Матч ТВвчера в 18:05

Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: Модель управления Бартомеу больше не работает

Советский спортвчера в 15:04

Кандидат в президенты «Барселоны»: «Клуб находится под угрозой банкротства»

Sport24.ruвчера в 23:51
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
262
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
17
Происшествия

В Тульской области коронавирусом заразились еще 11 человек

Сегодня, 13 апреля, стало известно о том, что коронавирусом в Тульской области заразились еще 11 человек.
Первый Тульский 03:52
17
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
298
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
288
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,2K
Общество

В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из Шанхая

Гуманитарный груз, оплаченный компанией РМК, прибыл в Екатеринбург из Шанхая.
Вечерние Ведомости 03:09
33
Здоровье

Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус

Исследователи из Республики Корея смогли определить 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового вида.
ТАСС Наука 02:48
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
7
Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
305
Общество

ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
Здоровье

В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер

Ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике коронавируса не снизит риск заражения инфекцией.
РБК 02:11
853
Шоу-бизнес

Богомолов рассказал о «гостевом браке» с Собчак

Пара заявила, что находится в «гостевом браке». Режиссер признался, что утреннее пробуждение супруги доставляет ему массу неудобств.
Слово и Дело 11 апреля в 12:34
11
Футбол

ФИФА планирует открыть третье трансферное окно

Директор департамента регулирования футбола ФИФА Джеймс Китчинг заявил, что организация рассматривает возможность открытия третьего трансферного окна в условиях пандемии коронаивруса.
Матч ТВ 03:12
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
802
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
1,6K
Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
793
Общество

Голикова оценила снятие ограничительных мер перед Днем Победы

Голикова в качестве пояснения вспомнила ситуацию в Ухане и во всей провинции Хубэй, где практически сняты ограничения.
RuNews24.ru вчера в 07:40
165
Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
28
Общество

МВД назвало самые криминальные российские регионы

В январе и феврале 2020 года в России зарегистрировали 327 300 преступлений, сообщает RT со ссылкой на статистику МВД.
РИА Новости 01:44
114
Хоккей

Самый результативный российский защитник в истории НХЛ. Сергею Гончару — 46 лет

Гончар является самым результативным российским защитником в истории НХЛ. Он набрал 811 (220+591) очков в 1301 матче регулярного чемпионата.
Спорт-Экспресс 01:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приняла ванну с лапшой быстрого приготовления

Ольга Бузова приняла ванну, заполнив её лапшой быстрого приготовления, далее она попробовала доширак на вкус.
Актуальные Новости 01:47
20
Политика

Трамп объявил режим крупного бедствия во всех штатах США

В США впервые в истории страны объявлен режим крупного бедствия во всех штатах - такое решение принял президент Дональд Трамп после того, как Америка вышла на первое место в мире по числу жертв коронавируса.
Накануне.Ru вчера в 03:02
1,9K
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
209
Религия

В Греции завели дела против проводивших богослужения священников

Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.
REGNUM 04:55
Общество

В Башкирии возобновят работу парикмахерские и салоны оптики

Уфа, 13 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Парикмахерские и салоны оптики возобновят свою работу в Башкирии.
REGNUM 04:43
14
Религия

У православных началась Страстная неделя

У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
МИР 24 00:01
2
Общество

Коронавирус заподозрили у 86 человек из дома престарелых в Вязьме

Заражение коронавирусом подозревают у 86 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, все они сдали тесты.
Уралинформбюро вчера в 13:33
866
Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара – 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
28
Экономика

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
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