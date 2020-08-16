Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу
Смотрите также
Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
В Турции обвинили Байдена в невежестве за его высказывания о стране
Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова
В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева
Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону
Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Опубликован трейлер фильма «Дьявол навсегда» с Паттинсоном и Холландом
«Забеременевшая от 10-летнего» школьница родила дочь
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей
В Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко
Собянин анонсировал вакцинацию от гриппа и ОРВИ с 1 сентября
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Лукашенко в ходе митинга отверг проведение повторных выборов
Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева
Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
Белорусский посол в Словакии выступил в поддержку демонстрантов
«Забеременевшая от 10-летнего» школьница родила дочь
В Польше Валерий Цепкало встретится с американскими политиками
Су-27 подняли из-за самолета ВМС Италии над Черным морем
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Светлана Тихановская ранее уехала в Литву. Ее сторонники, которые уверены в ее победе на выборах, полагают, что политик сделала это из-за угроз ее семье. Накануне Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по передачи власти в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
«Угнетает то, что Сергей уже месяц сидит в тяжелых условиях, в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов»,— сообщила госпожа Тихановская в Telegram-канале «Страна для жизни
».
Подробнее о событии