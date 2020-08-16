Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу
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Светлана Тихановская ранее уехала в Литву. Ее сторонники, которые уверены в ее победе на выборах, полагают, что политик сделала это из-за угроз ее семье. Накануне Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по передачи власти в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
«Угнетает то, что Сергей уже месяц сидит в тяжелых условиях, в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов»,— сообщила госпожа Тихановская в Telegram-канале «Страна для жизни
».
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