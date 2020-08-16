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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Светлана Тихановская ранее уехала в Литву. Ее сторонники, которые уверены в ее победе на выборах, полагают, что политик сделала это из-за угроз ее семье. Накануне Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по передачи власти в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
«Угнетает то, что Сергей уже месяц сидит в тяжелых условиях, в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов»,— сообщила госпожа Тихановская в Telegram-канале «Страна для жизни
».
Коммерсантъ05:54
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РБК

Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить человечность к ее мужу

РБК06:27
Эхо Москвы

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Эхо Москвы06:08
Известия

Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Известия05:59
Газета.Ru

Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Газета.Ru06:04
Комсомольская правда

Светлана Тихановская написала пост про мужа Сергея, находящегося в СИЗО

Комсомольская правда05:54
Коммерсантъ

Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Коммерсантъ05:54
Вести.Ru

Тихановская озвучила «самую первую задачу»

Вести.Ru05:34

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новости04:21
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