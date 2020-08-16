Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Светлана Тихановская ранее уехала в Литву. Ее сторонники, которые уверены в ее победе на выборах, полагают, что политик сделала это из-за угроз ее семье. Накануне Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по передачи власти в Белоруссии.