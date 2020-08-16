с чего всё началось

Светлана Тихановская ранее уехала в Литву. Ее сторонники, которые уверены в ее победе на выборах, полагают, что политик сделала это из-за угроз ее семье. Накануне Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по передачи власти в Белоруссии.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Футбол «Ливерпуль» согласовал с Тьяго контракт на четыре года По информации издания, футболист подпишет с англичанами контракт на четыре года. Клубам осталось согласовать цену за игрока.

Общество Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко В Москве на 79-м году жизни скончался депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко. 37

Происшествия AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа. 946

Политика В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина". 29

Политика Штаб Тихановской приготовился обсуждать с властями отставку Лукашенко Представители штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии заявили о готовности обсуждать с местными властями сроки ухода Александра Лукашенко с поста. 16

Кино В рейтинге фильмов с реальными сценами секса победила «Нимфоманка» Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы. 263

Происшествия В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу «Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк. 305

Футбол Президент «Валенсии» нанял телохранителя из-за угроз со стороны болельщиков Президенту «Валенсии» Анилу Мурти пришлось нанять вооруженного телохранителя, чтобы обезопасить себя и свою семью, сообщает superdeporte.es.

Политика Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных Зеленский подчеркнул, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной. 1,1K

Наука В Гренландии не получается остановить ускоренное таяние льдов Ученые уверены: точка невозврата для льдов Гренландии пройдена и теперь ледники будут продолжать таяние несмотря ни на что. 62