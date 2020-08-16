Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Светлана Тихановская ранее уехала в Литву. Ее сторонники, которые уверены в ее победе на выборах, полагают, что политик сделала это из-за угроз ее семье. Накануне Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по передачи власти в Белоруссии.
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с чего всё началось
«Угнетает то, что Сергей уже месяц сидит в тяжелых условиях, в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов»,— сообщила госпожа Тихановская в Telegram-канале «Страна для жизни
».
Коммерсантъ05:54

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Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Известия05:59

Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Коммерсантъ05:54

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Эхо Москвы06:08
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Газета.Ru 14 августа в 23:19
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Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

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Штаб Тихановской приготовился обсуждать с властями отставку Лукашенко

Представители штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии заявили о готовности обсуждать с местными властями сроки ухода Александра Лукашенко с поста.
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Экономика

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Происшествия

В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу

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«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России

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Центральный банк прорабатывает возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов.
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Политика

Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента

Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.
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