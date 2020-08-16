Политика
Эхо МосквыКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу
Светлана Тихановская ранее уехала в Литву. Ее сторонники, которые уверены в ее победе на выборах, полагают, что политик сделала это из-за угроз ее семье. Накануне Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по передачи власти в Белоруссии.
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с чего всё началось
«Угнетает то, что Сергей уже месяц сидит в тяжелых условиях, в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов»,— сообщила госпожа Тихановская в Telegram-канале «Страна для жизни».Коммерсантъ05:54
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Общество
Внук Нурсултана Назарбаева умер в Лондоне
Вести.Ru 06:25
Футбол
РФС выразил соболезнования в связи со смертью 17-летнего футболиста
Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на смерть 17-летнего футболиста Михаила Колосова.
Газета.Ru 04:55
Футбол
«Ливерпуль» согласовал с Тьяго контракт на четыре года
По информации издания, футболист подпишет с англичанами контракт на четыре года. Клубам осталось согласовать цену за игрока.
Газета.Ru 06:54
Общество
Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко
В Москве на 79-м году жизни скончался депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко.
Интерфакс 06:49
Армия и оружие
США одобрили продажи 90 истребителей F-16 на $62 млрд
США утвердили продажу 90 истребителей F-16 компании Lockheed Martin на $62 млрд.
Газета.Ru 14 августа в 23:19
Политика
Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону
Москва, 16 августа 2020, 13:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.
REGNUM 06:57
Футбол
ЦСКА: «Тамбов» простил в концовке. «Зенит» не простит
Армейцы выиграли очень непростой матч у соперников из Тамбова.
Bobsoccer вчера в 14:28
Происшествия
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.
РБК вчера в 10:20
Политика
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новости 04:21
Политика
Штаб Тихановской приготовился обсуждать с властями отставку Лукашенко
Представители штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии заявили о готовности обсуждать с местными властями сроки ухода Александра Лукашенко с поста.
Телеканал 360° 06:42
Экономика
В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США
Проблема приобрела такой масштаб, что 11 августа председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к нации, призвав сограждан бережно относиться к еде.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Забеременевшая в 13 лет железногорская школьница родила девочку
14-летняя школьница из Железногорска стала мамой – в 10 часов утра 16 августа у нее родилась девочка.
ТВК 05:01
Армия и оружие
Military Watch: Беларусь может конкурировать с Россией на рынке вооружений
Беларусь благодаря санкциям Соединенных Штатов может конкурировать с Россией рынке средств ПВО средней дальности.
ПолитРоссия 04:38
Общество
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Газета.Ru 05:18
Политика
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
РИА Новости вчера в 13:19
Происшествия
В Москве у пенсионерки похитили сейф с 16 млн рублей
15 августа в полицию с сообщением о краже из дома обратилась пенсионерка, проживающая на улице Родионовской на северо-западе Москвы.
ТАСС 02:05
Кино
В рейтинге фильмов с реальными сценами секса победила «Нимфоманка»
Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa вчера в 08:31
Происшествия
Чеченцы избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить в туалет
Уроженцы Чечни избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить одного из них в туалет. Об этом сообщает издание «Подъем».
Lenta.ru вчера в 14:00
Происшествия
В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу
«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.
Парламентская газета вчера в 11:49
Футбол
Президент «Валенсии» нанял телохранителя из-за угроз со стороны болельщиков
Президенту «Валенсии» Анилу Мурти пришлось нанять вооруженного телохранителя, чтобы обезопасить себя и свою семью, сообщает superdeporte.es.
Sport24.ru 04:14
Музыка
Менее чем за сутки новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
В первые сутки после публикации видео посмотрели 2 миллиона раз. Клип сразу же попал в тренды сервиса.
Evo-rus.com 02:40
Наука
Трансгенные мыши помогли разработать лекарство от деменции
Live24 вчера в 08:19
Политика
Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
Зеленский подчеркнул, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной.
РИА Новости вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Зарегистрировали брак в Гагаринском ЗАГСе. Друзья Бондарчук уже опубликовали первые фото и видео торжества.
РИА Новости 02:24
Наука
В Гренландии не получается остановить ускоренное таяние льдов
Ученые уверены: точка невозврата для льдов Гренландии пройдена и теперь ледники будут продолжать таяние несмотря ни на что.
Shraibikus News вчера в 07:50
Футбол
«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:37
Общество
Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов
Центральный банк прорабатывает возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов.
РИА Новости 03:01
Политика
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 20:48