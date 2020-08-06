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Говорит Москва
Говорит Москва

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская отменила митинг в Минске

Предыдущий оппозиционный митинг собрал в парке Дружбы народов десятки тысяч участников. Ожидалось, что сегодняшняя акция будет такой же массовой. Выборы президента пройдут в соседней республике 9 августа.В источнике
С чего всё началось
Кандидат на грядущих выборах президента Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что намеченный на сегодня митинг в парке Дружбы в Минске не состоится, передает TUT.by
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Собеседниквчера в 08:53
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В Минске, по данным «Радио Свобода», тысячи людей пришли на встречу с кандидатом Тихановской

Эхо Москвывчера в 14:01
РИА Новости

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

РИА Новостивчера в 08:09
ТАСС

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

ТАССвчера в 08:22
Известия

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Известиявчера в 08:20
RT на русском

В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской

RT на русскомвчера в 08:15
РБК

Тихановская предложила способ избежать задержаний после срыва митинга

РБКвчера в 08:27
Коммерсантъ

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Коммерсантъвчера в 08:00
КП - Беларусь

«А что, Светы не будет?»: как 6 августа на Бангалор вместо митинга Тихановской проходит День железнодорожника

КП - Беларусьвчера в 10:32

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
RT на русском18:30
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Более 50 медорганизаций Алтайского края возобновили плановую медпомощь

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов отметил, что с 7 августа дополнительно к шести ЦРБ в регионе возобновили оказание плановой медпомощи еще 45 медицинских организаций.
Аргументы и Факты - Алтай21:33
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Арендатор баржи «Фортуна» не будет достраивать Nord Stream 2

Закончить укладку газопровода в Балтийском море можно только при условии, что в работе будет задействовано судно-трубоукладчик, которое будет находиться в сопровождении судна с системой динамического позиционирования.
RuNews24.ru4 августа в 22:59
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Глава Белоруссии назвал отношения с Россией барахтаньем

Рассказывая об отношениях с Российской Федерацией в рамках своего интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", которое было опубликовано в четверг, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин обещает, при этом правительство решало по-другому.
VSE42.RUвчера в 12:31