Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила запланированный на вечер 6 августа митинг в парке Дружбы народов в Минске, передает «Интерфакс». Накануне минские власти решили отпраздновать в этом же парке День железнодорожных войск, из-за чего мероприятие политика было отменено.В источнике
С чего всё началось
Кандидат на грядущих выборах президента Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что намеченный на сегодня митинг в парке Дружбы в Минске не состоится, передает TUT.by
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