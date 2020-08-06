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BFM.ru
BFM.ru

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила запланированный на вечер 6 августа митинг в парке Дружбы народов в Минске, передает «Интерфакс». Накануне минские власти решили отпраздновать в этом же парке День железнодорожных войск, из-за чего мероприятие политика было отменено.В источнике
С чего всё началось
Кандидат на грядущих выборах президента Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что намеченный на сегодня митинг в парке Дружбы в Минске не состоится, передает TUT.by
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Собеседник08:53
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Эхо Москвы

В Минске, по данным «Радио Свобода», тысячи людей пришли на встречу с кандидатом Тихановской

Эхо Москвы14:01
Lenta.ru

Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске

Lenta.ru09:19
РИА Новости

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

РИА Новости08:09
ТАСС

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

ТАСС08:22
RT на русском

В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской

RT на русском08:15
РБК

Тихановская предложила способ избежать задержаний после срыва митинга

РБК08:27
Коммерсантъ

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Коммерсантъ08:00
КП - Беларусь

«А что, Светы не будет?»: как 6 августа на Бангалор вместо митинга Тихановской проходит День железнодорожника

КП - Беларусь10:32

В Роспотребнадзоре уточнили требования к доставке продуктов

В Роспотребнадзоре уточнили требования, касающиеся доставки продуктов: предлагается запретить совместную перевозку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, содержащими чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества.
RT на русском12:41
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Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг посоветовал гражданам России отказаться от вкладов в рублях из-за обесценивания российской валюты по отношению к американской и европейской.
Дума ТВ08:27
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Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина в РПЛ до 7 дней

Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина контактной группы при регулярном тестировании на коронавирус с 14 до 7 дней в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости14:23