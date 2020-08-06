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Говорит Москва
Говорит Москва

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская отменила митинг в Минске

Предыдущий оппозиционный митинг собрал в парке Дружбы народов десятки тысяч участников. Ожидалось, что сегодняшняя акция будет такой же массовой. Выборы президента пройдут в соседней республике 9 августа.В источнике
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Эхо Москвы

В Минске, по данным «Радио Свобода», тысячи людей пришли на встречу с кандидатом Тихановской

Эхо Москвывчера в 14:01
Lenta.ru

Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске

Lenta.ruвчера в 09:19
ТАСС

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

ТАССвчера в 08:22
РБК

Тихановская предложила способ избежать задержаний после срыва митинга

РБКвчера в 08:27
RT на русском

В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской

RT на русскомвчера в 08:15
РИА Новости

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

РИА Новостивчера в 08:09
Дождь

Светлана Тихановская отменила митинг в Минске. Там, где он планировался, будут отмечать День железнодорожных войск

Дождьвчера в 07:56
КП - Беларусь

«А что, Светы не будет?»: как 6 августа на Бангалор вместо митинга Тихановской проходит День железнодорожника

КП - Беларусьвчера в 10:32

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ruвчера в 09:51
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газета5 августа в 07:12
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KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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