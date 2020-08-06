Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская отменила митинг в Минске

Предыдущий оппозиционный митинг собрал в парке Дружбы народов десятки тысяч участников. Ожидалось, что сегодняшняя акция будет такой же массовой. Выборы президента пройдут в соседней республике 9 августа.