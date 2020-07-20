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REGNUMКандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз. Помогла ей в этом главный редактор польского русофобского сайта «Хартия'97» Наталья Радина.
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В Дмитрове арестовали мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка
"На попе синяки, на ноге синяки" В Дмитрове 22-летнего мужчину, обвиняемого в систематическом избиении двухлетнего пасынка на протяжении 18 дней, арестовали на два месяца - до 17 сентября 2020 года.
Газета.Ru 11:50
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
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Штаб Трампа обвинил TikTok в слежке за американцами
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Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
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Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
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Историк заявил об украинском происхождении богов
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Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
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Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет
Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
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Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
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Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
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Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
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Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
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В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета
В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года.
Российская газета вчера в 23:24
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
В Toyota Motor Europe сообщили, что новая фирменная эмблема будет использоваться во всех бизнес-областях компании, а нынешняя версия логотипа пока будет задействоваться на автомобилях, которые выпускает компания.
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Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
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WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson
Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
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Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
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Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
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Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.
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