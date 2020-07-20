Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз. Помогла ей в этом главный редактор польского русофобского сайта «Хартия'97» Наталья Радина.

Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу

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