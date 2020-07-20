Общество

REGNUMREGNUMКандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу

Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз. Помогла ей в этом главный редактор польского русофобского сайта «Хартия'97» Наталья Радина.
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Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская из-за опасности вывезла детей из страны

Фонтанка.Ру12:29

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вывезла из страны своих детей

News.ru06:57

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей из страны

Дождь07:29

Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей из страны

Интерфакс07:00

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вывезла из страны своих детей

ТАСС06:58

Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу

REGNUM07:57

Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей в безопасное место

Lenta.ru06:25
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:03, Ашберн

Ради безопасности детей кандидат в президенты Светлана Тихановская вывезла их из Беларуси

КП - Беларусь07:40
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
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