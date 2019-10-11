Футбол
Metaratings«Бешикташ» может приобрести Соболева
Ахмет Нур Чеби, который претендует на пост президента «Бешикташа», заявил, что стамбульский клуб приобретёт нападающего «Крылья Советов» Александра Соболева. Для этого турецкий предприниматель готов использовать свои связи в России.
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Кандидат на должность президента «Бешикташа» пообещал подписать Александра Соболева
КП - Самаравчера в 10:01
Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева
Спорт-Экспрессвчера в 07:02
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