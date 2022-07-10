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Кандидат в премьеры Британии Тугендхат объяснил свой призыв выслать из страны всех россиян

Председатель комитета палаты общин по иностранным делам, кандидат в премьер-министры Британии Том Тугендхат объяснил в эфире телеканала Sky News
 призывы выслать всех россиян из страны.
РИА Новости
Источником угрозы чиновник считает российских граждан, проживающих на территории Великобритании.
ИА SM-News
«Нам нужно признать, что нашей стране необходимо защищать и себя, и людей, оказавшихся в уязвимом положении», — заявил Тугендхат.
Политика Сегодня
Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
РИА Новости

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Кандидат в премьеры Британии Том Тугендхат оправдался за призыв выслать россиян из страны
Lenta.ru14:51
Кандидат в премьеры Британии Тугендхат объяснил свой призыв выслать из страны всех россиян
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Кандидат на пост премьера Британии Том Тугендхат предложил выслать из страны россиян
РЕН ТВ06:04
Кандидат в премьеры Британии Тугендхат предложил выслать из страны всех россиян
Life.ru07:55
Кандидат в премьеры Британии пояснил свое предложение выслать из страны всех россиян
ТАСС06:30
Кандидат в премьеры Британии Тугендхат предложил выслать из страны граждан РФ
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Кандидат в премьеры Британии предложил выслать из королевства «опасных» россиян
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