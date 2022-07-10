РИА НовостиКандидат в премьеры Британии Тугендхат объяснил свой призыв выслать из страны всех россиянПредседатель комитета палаты общин по иностранным делам, кандидат в премьер-министры Британии Том Тугендхат объяснил в эфире телеканала Sky News призывы выслать всех россиян из страны.РИА НовостиИсточником угрозы чиновник считает российских граждан, проживающих на территории Великобритании.ИА SM-News«Нам нужно признать, что нашей стране необходимо защищать и себя, и людей, оказавшихся в уязвимом положении», — заявил Тугендхат.Политика СегодняБорис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvNeva.TodayЯмал-МедиаКомсомольская правдаФАНREGNUMПолитика СегодняЭкономика сегодняНТВРосбалтMASHRT на русскомLife.ruПрофильПодробнее о событииКандидат в премьеры Британии Том Тугендхат оправдался за призыв выслать россиян из страныLenta.ru14:51Кандидат в премьеры Британии Тугендхат объяснил свой призыв выслать из страны всех россиянРИА Новости09:45Кандидат на пост премьера Британии Том Тугендхат предложил выслать из страны россиянРЕН ТВ06:04Кандидат в премьеры Британии Тугендхат предложил выслать из страны всех россиянLife.ru07:55Кандидат в премьеры Британии пояснил свое предложение выслать из страны всех россиянТАСС06:30Кандидат в премьеры Британии Тугендхат предложил выслать из страны граждан РФТК Звезда08:48Кандидат в премьеры Британии предложил выслать из королевства «опасных» россиянRT на русском05:58Показать ещёОценить2,3KПоделиться