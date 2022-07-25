URA.RuКандидат в премьеры Британии отказывается противостоять РоссииКандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак, будучи канцлером Казначейства, отказался выдавать разрешение на поэтапный отказ от импорта российского газа в Британию.URA.RuМинистры хотели получить одобрение идеи о введении постепенного запрета к 2023 году на импорт российского газа.Аргументы неделиВ минувшую среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны.РИА НовостиРасходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuSolenka.infoПодробнее о событииSun: Сунак в апреле отклонил предложение Трасс об отказе от газа из России к 2023 годуРИА Новости09:46The Sun: Сунак еще весной был против предложения Трасс отказаться от газа из РоссииРадио Sputnik10:13Кандидат в премьеры Британии отказывается противостоять РоссииURA.Ru10:07Sun заявляет, что Сунак в апреле отклонил предложение Трасс об отказе от газа из РФ к 2023 годуSolenka.info10:05The Sun утверждает, что Сунак в апреле отклонил предложение Трасс об отказе от российского газа к 2023 годуАргументы недели10:04Sun: Сунак в апреле не принял предложение Трасс по отказу от газа из РФ в 2023 годуГазета.Ru10:37Показать ещёОценить24Поделиться