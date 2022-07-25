Будьте в Плюсе

Кандидат в премьеры Британии отказывается противостоять России

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак, будучи канцлером Казначейства, отказался выдавать разрешение на поэтапный отказ от импорта российского газа в Британию.
URA.Ru
Министры хотели получить одобрение идеи о введении постепенного запрета к 2023 году на импорт российского газа.
Аргументы недели
В минувшую среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны.
РИА Новости
Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.
РИА Новости

Подробнее о событии

Sun: Сунак в апреле отклонил предложение Трасс об отказе от газа из России к 2023 году
РИА Новости09:46
The Sun: Сунак еще весной был против предложения Трасс отказаться от газа из России
Радио Sputnik10:13
Кандидат в премьеры Британии отказывается противостоять России
URA.Ru10:07
Sun заявляет, что Сунак в апреле отклонил предложение Трасс об отказе от газа из РФ к 2023 году
Solenka.info10:05
The Sun утверждает, что Сунак в апреле отклонил предложение Трасс об отказе от российского газа к 2023 году
Аргументы недели10:04
Sun: Сунак в апреле не принял предложение Трасс по отказу от газа из РФ в 2023 году
Газета.Ru10:37

Интересное

«Газпром»: поставки по «Северному потоку» с 27 июля составят до 33 млн кубометров в сутки

Компания «Газпром» сообщила, что поставки газа по КС «Портовая» на «Северном потоке» будут составлять до 33 млн кубометров в сутки с 27 июля.
RT на русском10:37

Цены на газ в Европе выросли более чем на 6%

21 июля «Газпром» возобновил прокачку газа по «Северному потоку». После перезапуска «Северного потока» газ в Европе дешевел на 6,5%.
Коммерсантъ08:35

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины

По словам главы Рыльского района Андрея Лисмана, один из прилетевших со стороны Украины снарядов взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище.
Lenta.ru10:55

Союзные силы в ЛНР пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону на харьковском направлении

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов, в том числе боевиков националистического формирования "Кракен".
РИА Новости06:57

Парламентские партии Финляндии предложили остановить выдачу туристических виз россиянам

Парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз гражданам России, сообщило финское агентство STT.
RT на русском11:00

Критик Соседов заявил, что Николай Цискаридзе должен вести передачу о балете

Соседов в беседе с «Экспресс газетой» заявил, что Цискаридзе следует сосредоточиться на балете и вести программы, связанные с хореографическим искусством.
iReactor09:13

Охрану Валенсы усилили после его слов о необходимости сократить население России

12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Валенсы, предложившего «расчленить» Россию и сократить ее население до 50 млн человек, не могут повлиять на суверенитет РФ.
Известия10:38

Защитник Варела вернулся на базу «Динамо» за вещами

По информации «СЭ», уругвайский защитник Гильермо Варела вернулся на базу «Динамо» в Новогорске.
Спорт-Экспресс10:49

Брат замминистра инфраструктуры Украины потерял глаз из-за подрыва мины

Брат заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, адвокат Маси Найем рассказал, что подорвался на мине.
РБК10:55

Рудченко объяснил взрывной успех клипа певца Shaman на песню «Я русский»

Музыкальный критик Павел Рудченко в интервью "Абзацу" объяснил успех клипа в условиях нынешних политических событий.
CT news09:46