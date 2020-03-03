Политика

Евразия DailyЕвразия DailyКандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания не отравили

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, попавший 2 марта в больницу, не был отравлен. Об этом свидетельствует заключение, подписанное сегодня, 3 марта, 11 краснодарскими врачами. Диагноз Бжания — двусторонняя полисигментарная пневмония средней тяжести.
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Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Lenta.ruвчера в 15:46

Врачи заявили об отравлении кандидата в президенты Абхазии от оппозиции

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Источник назвал диагноз впавшего в кому лидера абхазской оппозиции

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Стал известен диагноз впавшего в кому кандидата в президенты Абхазии

РЕН ТВвчера в 13:37

Эксперты: власть и оппозиция в Абхазии не хотят обострять ситуацию

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РИА Новостивчера в 12:54
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В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
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Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

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Корабли Шестого флота ВМС США, побывавшие в любом из европейских портов, будут помещены на двухнедельный карантин до того, как смогут зайти в следующий порт.
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Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

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Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
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В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах

Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, доработан депутатами Госдумы РФ ко второму чтению.
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Создатели новой «Сплетницы» объявили актерский состав сериала

Создатели перезапуска «Сплетницы» объявили актерский состав грядущего сериала — главные роли в шоу сыграют новые актеры.
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Генетики уточнили происхождение афроамериканцев

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Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года

Президент России Владимир Путин рассказал, что его обещание не допустить обнуления накоплений граждан, которое он дал во время кризиса 2008 года, было рискованным.
Lenta.ru 02:42
Общество

В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом

Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
РИА Новости вчера в 07:25
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Жителям Грузии рекомендовали отказаться от наличных из-за коронавируса

Минздрав Грузии в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа рекомендует гражданам стараться не использовать наличные деньги.
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РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
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ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
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Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
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«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
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Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Какие сверхнадежные автомобили проезжают 300 тысяч километров

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Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт

Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
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В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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