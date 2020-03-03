Политика
ЗаманаВрачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Аслан Бжания отвезли в больницу 2 марта в Сочи, накануне до выборов в президенты. Передают, что абхазского лидера оппозиции ввели в медикаментозную кому.
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с чего всё началось
Медики поставили оппозиционному кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом", сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах на Кубани, куда госпитализировали политика. По словам собеседника агентства, прогнозы пока делать сложно.РИА Новости12:54
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Политика
Байден победил на праймериз в Виргинии
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
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Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Происшествия
Издевавшемуся над Шамсутдиновым сослуживцу вынесли приговор
По делу о превышении полномочий и издевательствах над сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкалье срочник Рустам Мухатов приговорен Читинским гарнизонным военным судом к двум годам условно.
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Почти 30 человек наблюдаются в Алтайском крае из-за коронавируса
Почти 30 человек находятся под наблюдением в Алтайском крае из-за коронавируса.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Футбол
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Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Украины по футболу Дмитрий Чигринский рассказал о своем разговоре со Златаном Ибрагимовичем, в котором тот рассказал о своем желании покинуть каталонский клуб.
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Милонов прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Экономика
Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Забайкальский подросток застрелил отца-тирана
Других подробностей дела, возбуждённого по по ч.1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»), не сообщается, но в телеграм-канале Mash отмечают, что стрелявший в отца подросток является самым младшим ребёнком в многодетной семье.
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В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Экономика
Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
Общество
Чет и вычет: как забрать у государства свои налоги
Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую.
Армия и оружие
В США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия
Власти Соединенных Штатов планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов, сообщается на сайте РИА Новости.
Политика
Германия планирует передать России данные о советских военнопленных
Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке
Новый современный больничный корпус в Коммунарке, оснащенный лучшим оборудованием, примет новоприбывших из стран-очагов коронавируса, у которых обнаружат симптомы ОРВИ.
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу силовикам данных пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил информацию о том, что передает данные о поездках пассажиров сотрудникам правоохранительных органов.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Общество
МГУ показал лучший за всю историю результат в предметном рейтинге QS
МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям.
Космос
Камера на МКС зафиксировала рой странный объектов над Землей
Камера МКС зафиксировала странные объекты над Землей.
Экономика
Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.
Политика
Главы Минобороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»
Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк провели встречу в Вашингтоне, на которой был поднят вопрос «российской угрозы», сообщает пресс-служба Пентагона.
Экономика
Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes
Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.