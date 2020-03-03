Медики поставили оппозиционному кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом", сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах на Кубани, куда госпитализировали политика. По словам собеседника агентства, прогнозы пока делать сложно.

с чего всё началось

Аслан Бжания отвезли в больницу 2 марта в Сочи, накануне до выборов в президенты. Передают, что абхазского лидера оппозиции ввели в медикаментозную кому.

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