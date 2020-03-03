Политика

ЗаманаЗаманаВрачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Аслан Бжания отвезли в больницу 2 марта в Сочи, накануне до выборов в президенты. Передают, что абхазского лидера оппозиции ввели в медикаментозную кому.
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Источник рассказал об отравлении кандидата в президенты Абхазии

Медики поставили оппозиционному кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом", сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах на Кубани, куда госпитализировали политика. По словам собеседника агентства, прогнозы пока делать сложно.
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Известия13:37

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News.ru13:08

Источник рассказал об отравлении кандидата в президенты Абхазии

РИА Новости12:54
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