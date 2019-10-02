Основным кандидатом на должность директора ФСИН является начальник управления «Л» этого ведомства Вадим Баланин, рассказали РБК два источника, близких ко ФСИН.

с чего всё началось

Главным претендентом на пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал начальник управления «Л» генерал-лейтенант Вадим Баланин. Источник РБК рассказал, что до того, как попасть во ФСИН, он работал в управлении «М» ФСБ РФ.

Кандидатом на пост главы ФСИН стал генерал из ФСБ

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