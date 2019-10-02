Политика
News.ruКандидатом на пост главы ФСИН стал генерал из ФСБ
Главным претендентом на пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал начальник управления «Л» генерал-лейтенант Вадим Баланин. Источник РБК рассказал, что до того, как попасть во ФСИН, он работал в управлении «М» ФСБ РФ.
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с чего всё началось
Основным кандидатом на должность директора ФСИН является начальник управления «Л» этого ведомства Вадим Баланин, рассказали РБК два источника, близких ко ФСИН.РБК04:38
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Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
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Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Происшествия
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве
Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Политика
Пресс-секретарь Кучмы опубликовала его письмо о «формуле Штайнмайера»
Пресс-секретарь бывшего президента Украины и представителя государства в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала на своей странице в социальной сети копию его письма о принятии «формулы Штайнмайера».
News.ru 07:09
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат 06:29
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
РИА Новости 08:53
Экономика
Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года
Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:40
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн
Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru 03:44
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 06:07
Футбол
«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА
В Санкт-Петербурге завершился матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА между российским "Зенитом" и португальской "Бенфикой".
Вести.Ru 09:26
Здоровье
Несколько больниц и поликлиник в Башкирии объединят
Минздрав Башкирии опубликовал проект распоряжения правительства, согласно которому в республике объединят несколько медицинских учреждений.
ГлавУфа 29 сентября в 10:45
Политика
Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»
В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
Общество
В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП
РИА Новости 07:28
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости вчера в 11:13
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог
Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
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Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Киберспорт
Virtus.pro провела несколько матчей в составе с save
Virtus.pro два дня подряд играла с Виталием save Мельником в матчмейкинге Dota 2. Информация появилась на сайте Statz.com, где можно отследить историю матчей игроков.
CyberSport.ru вчера в 15:15
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Авто
В Челябинской области к саммитам ШОС и БРИКС закупят 25 автомобилей
Южноуральская панорама 07:40
Политика
Захарова оценила создание «Балтик плюс» в ПАСЕ
Газета.Ru вчера в 15:33
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»
Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.
StarHit.ru 02:00
Политика
На Украине согласование «формулы Штайнмайера» назвали техническим шагом
Факт согласования «формулы Штайнмайера», который произошел 1 октября в Минске, является исключительно техническим шагом, заявил 2 октября лидер пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.
REGNUM 04:42