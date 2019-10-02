Политика

News.ruNews.ruКандидатом на пост главы ФСИН стал генерал из ФСБ

Главным претендентом на пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал начальник управления «Л» генерал-лейтенант Вадим Баланин. Источник РБК рассказал, что до того, как попасть во ФСИН, он работал в управлении «М» ФСБ РФ.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Кандидатом на пост главы ФСИН стал пришедший из ФСБ генерал

Основным кандидатом на должность директора ФСИН является начальник управления «Л» этого ведомства Вадим Баланин, рассказали РБК два источника, близких ко ФСИН.
РБК04:38

Подробнее о событии

Главный кандидат на пост главы ФСИН — выходец из ФСБ?

BFM.ru07:45

РБК назвал основного кандидата на пост директора ФСИН

Ведомости05:41

Кандидатом на пост главы ФСИН стал пришедший из ФСБ генерал

РБК04:38

Кандидатом на пост главы ФСИН стал генерал из ФСБ

News.ru05:27

Кандидатом на пост главного тюремщика России назвали генерала из ФСБ

Lenta.ru05:20

РБК назвал кандидатов на пост главы ФСИН. Среди них — генерал из ФСБ

Дождь05:01

Федеральную службу исполнения наказаний может возглавить генерал из ФСБ Вадим Баланин

Эхо Москвы05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Происшествия

Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Происшествия

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве

Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Политика

Пресс-секретарь Кучмы опубликовала его письмо о «формуле Штайнмайера»

Пресс-секретарь бывшего президента Украины и представителя государства в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала на своей странице в социальной сети копию его письма о принятии «формулы Штайнмайера».
News.ru 07:09
Единоборства

Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат 06:29
Политика

Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
РИА Новости 08:53
Экономика

Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года

Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:40
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Транспорт

Собянин открыл новый пригородный павильон на Белорусском вокзале

Москва 24 07:33
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн

Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru 03:44
Наука

Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам

iReactor 06:07
Футбол

«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА

В Санкт-Петербурге завершился матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА между российским "Зенитом" и португальской "Бенфикой".
Вести.Ru 09:26
Здоровье

Несколько больниц и поликлиник в Башкирии объединят

Минздрав Башкирии опубликовал проект распоряжения правительства, согласно которому в республике объединят несколько медицинских учреждений.
ГлавУфа 29 сентября в 10:45
Происшествия

Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

Газета.Ru 07:04
Политика

Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»

В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
Общество

В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

РИА Новости 07:28
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Политика

В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Энергетика

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новости вчера в 11:13
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог

Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
Шоу-бизнес

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Киберспорт

Virtus.pro провела несколько матчей в составе с save

Virtus.pro два дня подряд играла с Виталием save Мельником в матчмейкинге Dota 2. Информация появилась на сайте Statz.com, где можно отследить историю матчей игроков.
CyberSport.ru вчера в 15:15
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Авто

В Челябинской области к саммитам ШОС и БРИКС закупят 25 автомобилей

Южноуральская панорама 07:40
Политика

Захарова оценила создание «Балтик плюс» в ПАСЕ

Газета.Ru вчера в 15:33
Происшествия

Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»

Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.
StarHit.ru 02:00
Политика

На Украине согласование «формулы Штайнмайера» назвали техническим шагом

Факт согласования «формулы Штайнмайера», который произошел 1 октября в Минске, является исключительно техническим шагом, заявил 2 октября лидер пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.
REGNUM 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное