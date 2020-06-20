Политика
ИзвестияКандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение. Об этом в субботу, 20 июня, «РИА Новости» сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.
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с чего всё началось
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, сообщил РИА Новости в субботу адвокат политика Дмитрий Лаевский.РИА Новости13:26
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
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