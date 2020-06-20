Политика

REGNUMREGNUMПретенденту на пост президента Белоруссии предъявлено обвинение

Минск, 20 июня 2020, 21:02 — REGNUM Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико следователи предъявили обвинение, статья не разглашается. Об этом 20 июня сообщил РИА Новости правозащитник политика Дмитрий Лаевский.
Читать в источнике
Комментировать191
с чего всё началось

Бабарико предъявлено обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, сообщил РИА Новости в субботу адвокат политика Дмитрий Лаевский.
РИА Новости13:26

Подробнее о событии

Задержанному оппоненту Лукашенко предъявили обвинение

Lenta.ru13:29

Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Коммерсантъ15:28

Адвокат сообщил о предъявлении обвинения сопернику Лукашенко Бабарико

РБК13:45

Задержанному в Минске кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение по уголовной статье

Эхо Москвы18:06

Бабарико предъявлено обвинение

РИА Новости13:26

Бабарико предъявили обвинение

RT на русском13:25

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Известия13:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 23:34, Ашберн

Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовной статье, но ее пока не называют

КП - Беларусь14:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Происшествия

Серийный насильник задержан в Севастополе

Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
25
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
263
Происшествия

СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Газета.Ru вчера в 12:20
58
Общество

Театральные деятели призвали Минкульт отозвать иск о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 миллионов рублей

Театральные деятели призвали Министерство культуры отозвать иск о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 миллионов рублей.
Эхо Москвы 23:02
Единоборства

Волков уступил Блейдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

РИА Новости 23:20
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
514
Общество

Россиянам перечислили причины отказа выезда за границу

Россиянам перечислили причины, по которым их могут не выпустить за границу.
Lenta.ru 23:14
Авто

Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
37
Наука

В Индийском океане обнаружили зарождение нового континента

Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и обнаружили, что в этом месте началось зарождение нового континента.
The Penza Post 23:00
15
Происшествия

Молния ударила в посетителей московского парка

Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:04
66
Экономика

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском вчера в 02:49
17
Армия и оружие

На Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска

Газета.Ru 22:35
41
Армия и оружие

Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию

Египет может на законных основаниях осуществить вторжение в Ливию в настоящее время.
Известия 22:07
6
Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
130
Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Известия 04:56
403
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
4,1K
Культура

Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС 11:55
72
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Коммерсантъ 20:19
13
Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
62
Футбол

«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Коммерсантъ 11:36
Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru 17:30
218
Общество

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
668
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
1,1K
Экономика

Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли

Акционеры признали, что компания из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса действительно столкнулась с серьезными проблемами, однако она адаптирует свою деятельность к новым условиям.
Lenta.ru вчера в 14:14
Происшествия

В центре Красноярска провалился асфальт, движение ограничено

Из-за порыва трубы водоснабжения 20 июня в 22.20 произошел провал проезжей части на перекрестке улиц Перенсона-Ленина.
КП - Красноярск 22:46
5
Политика

Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
1
Здоровье

В Бурятии выявили более 2500 случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 19 июня в регионе зарегистрировали 2501 лабораторно подтверждённый случай заражения COVID-19, из которых 1368 – в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Аргументы и Факты - Бурятия 18 июня в 21:39
148
Происшествия

В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне

На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
Актуальные Новости 08:53
413
Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Интерфакс 21:22
96
Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
47
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы президента БелоруссииБольше новостей по теме
Главное