Политика
Lenta.ruЗадержанному оппоненту Лукашенко предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский, пишет «Интерфакс». Он не назвал статью, объяснив это подпиской о неразглашении материалов дела.
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с чего всё началось
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, сообщил РИА Новости в субботу адвокат политика Дмитрий Лаевский.РИА Новости13:26
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Претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение
Народные новости13:21
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
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В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
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Граждане России, имеющие трудовой стаж больше 30 лет, смогут выйти на пенсию раньше общепринятого пенсионного возраста на два года, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
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Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова
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Вечером в минувшую пятницу, 19 июня, и утром в субботу, 20 июня, в реках Уфа и Белая на территории столицы Башкирии были обнаружены тела двух погибших детей, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
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Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
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В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
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Пушкинский музей продлит время работы до девяти вечера после открытия
Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина продлит время работы до девяти вечера после открытия, которое намечено на 10 июля.
Радио Маяк 11:04
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко почувствовал себя плохо после матча с «Зенитом»
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал недомогание после матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" в субботу, 20 июня.
Известия 15:44
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Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ 20:19
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Российские пенсионеры могут получить перерасчет выплат за два года
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Политика Сегодня 14:21
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН
Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет.
АМИТЕЛ вчера в 20:36
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«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion вчера в 15:34
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Новой Зеландии
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1.
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Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца
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Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
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В МИД Великобритании поддержали статью Путина о Второй мировой войне
МИД Великобритании ответил на статью президента России Владимира Путина под названием "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны", которая была опубликована в издании National Interest.
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Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»
Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
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Экономика
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
Коммерсантъ вчера в 18:32