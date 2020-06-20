Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, сообщил РИА Новости в субботу адвокат политика Дмитрий Лаевский.

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Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский, пишет «Интерфакс». Он не назвал статью, объяснив это подпиской о неразглашении материалов дела.

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