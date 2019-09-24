Кандидатура Валентины Матвиенко выдвинута на пост председателя Совета Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Происшествия Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.

Общество Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Политика Янукович готовится к возвращению на Украину Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на родину, заявил адвокат политика Виталий Сердюк.

Гаджеты Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.

Финансы ЦБ сообщил о снижении объёма сомнительных операций в банках РФ Объёмы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе сократились в 2,1 раза, сообщает Банк России.

Политика Украина не хочет забирать свои военные корабли из Крыма После событий весны 2014 года в крымских портах осталось более 30 украинских кораблей и вспомогательных судов.

Общество Комиссия РАН нашла плагиат и лженауку у 56 кандидатов в академики Авторы доклада предложили ученым, которых подозревают в недобросовестности, выступить в свою защиту «в обстановке публичной и гласной научной дискуссии».

Политика Трамп назвал условие выделения помощи Украине США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.

Политика В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.

Политика Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".

Общество Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Политика Претензии Центризбиркома могут задеть спикера парламента Петербурга Вполне вероятно, что на заседании затронут и тех, кто курировал эти выборы в Петербурге, не исключено, что прозвучит и фамилия спикера парламента Петербурга Вячеслава Макарова, возглавляющего отделение "Единой России".

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Экономика Россиянам посулили напряжение из-за спирта «Рожь еще обычно шла на производство спирта, вот здесь может быть напряжение», — добавил Петриченко.

Политика Роухани назвал инцидент в Саудовской Аравии унижением США Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что йеменцы смогли провести атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии из-за слабости оборонных систем США.

Футбол Дзагоев вылетел с ЦСКА на матч Кубка России с «Аланией» Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился с клубом на выездной матч 1/16 финала Кубка России против владикавказской «Алании».

Армия и оружие В ЦВО отметили эффективность пробного батальона из ТОС-1А «Солнцепек» Создание тяжелого батальона из ТОС-1А «Солнцепек» увеличило втрое огневую мощь войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Политика Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.

Общество «Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.

Технологии В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.

Футбол The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.