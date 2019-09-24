Политика
РИА НовостиКандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совета Федерации
Кандидатура Валентины Матвиенко выдвинута на пост председателя Совета Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
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В руководстве Совфеда Валентину Матвиенко считают единственным кандидатом на пост спикера
Петербургский дневник08:18
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Происшествия
Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника
В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
Взгляд.ру 07:05
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 сентября в 20:19
Политика
Янукович готовится к возвращению на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на родину, заявил адвокат политика Виталий Сердюк.
Газета.Ru 09:56
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей
Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180 процентов поверхности устройства.
РИА Новости 09:21
Финансы
ЦБ сообщил о снижении объёма сомнительных операций в банках РФ
Объёмы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе сократились в 2,1 раза, сообщает Банк России.
News.ru 05:58
Политика
Украина не хочет забирать свои военные корабли из Крыма
После событий весны 2014 года в крымских портах осталось более 30 украинских кораблей и вспомогательных судов.
Krym.News 08:59
Общество
Комиссия РАН нашла плагиат и лженауку у 56 кандидатов в академики
Авторы доклада предложили ученым, которых подозревают в недобросовестности, выступить в свою защиту «в обстановке публичной и гласной научной дискуссии».
Snob.ru вчера в 20:18
Политика
Трамп назвал условие выделения помощи Украине
США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад», заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 10:13
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Политика
Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
Вести.Ru 08:22
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Политика
Претензии Центризбиркома могут задеть спикера парламента Петербурга
Вполне вероятно, что на заседании затронут и тех, кто курировал эти выборы в Петербурге, не исключено, что прозвучит и фамилия спикера парламента Петербурга Вячеслава Макарова, возглавляющего отделение "Единой России".
Neva.Today 10:11
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Экономика
Россиянам посулили напряжение из-за спирта
«Рожь еще обычно шла на производство спирта, вот здесь может быть напряжение», — добавил Петриченко.
Lenta.ru 10:16
Политика
Роухани назвал инцидент в Саудовской Аравии унижением США
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что йеменцы смогли провести атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии из-за слабости оборонных систем США.
Взгляд.ру 10:25
Космос
Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС
Комсомольская правда 10:11
Футбол
Дзагоев вылетел с ЦСКА на матч Кубка России с «Аланией»
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился с клубом на выездной матч 1/16 финала Кубка России против владикавказской «Алании».
МК-Спорт 09:54
Армия и оружие
В ЦВО отметили эффективность пробного батальона из ТОС-1А «Солнцепек»
Создание тяжелого батальона из ТОС-1А «Солнцепек» увеличило втрое огневую мощь войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Независимая газета вчера в 11:15
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Технологии
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Армия и оружие
Условное военное положение объявлено в Армении
Газета.Ru 08:54
Футбол
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Финансы
ЦБ обсуждает с банками отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки.
Ведомости 08:20