Политика

РИА НовостиРИА НовостиКандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совета Федерации

Кандидатура Валентины Матвиенко выдвинута на пост председателя Совета Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
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Кандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совфеда

Neva.Today09:22

Кандидатуру Матвиенко выдвинули на пост главы Совета Федерации на новый срок

78.ru09:04

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Петербургский дневник08:18

Кандидатуру Матвиенко выдвинут на пост главы Совфеда на новый срок

Интерфакс08:44

Кандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совета Федерации

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СМИ: Кандидатура Матвиенко на пост спикера Совфеда — единственная. Ее внесут завтра

Фонтанка.Ру08:47

Источник: в руководстве Совфеда считают Матвиенко единственным кандидатом на пост спикера

ТАСС07:55
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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