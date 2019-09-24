Политика

RT на русскомRT на русскомКандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совфеда

«На заседании совета палаты единогласно было принято решение выдвинуть кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совета Федерации», — приводит РИА Новости его слова. Голосование состоится 25 сентября.
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Кандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совфеда

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Источник: в руководстве Совфеда считают Матвиенко единственным кандидатом на пост спикера

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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