Политика
RT на русскомКандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совфеда
«На заседании совета палаты единогласно было принято решение выдвинуть кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совета Федерации», — приводит РИА Новости его слова. Голосование состоится 25 сентября.
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В руководстве Совфеда Валентину Матвиенко считают единственным кандидатом на пост спикера
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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
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С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
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Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.
Газета.Ru 11:21
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Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
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Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
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Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Балерина трогательно поздравила девочку с днем рождения посредством публикации в Instagram.
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Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
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Google запустила подписку для игр и приложений Play Pass
Компания Google запускает новый сервис под названием «Google Play Pass». Стоимость подписки на новый сервис составляет $4,99 в месяц.
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В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.
Московский Комсомолец Екатеринбург 07:04
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В Минкульте назвали ошибкой публикацию «Культурного норматива для школьников»
Список культурных нормативов для школьников был опубликован без согласования с руководством министерства, что привело к его ложной интерпретации, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.
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Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
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Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
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Хорнер: Ferrari применяет какое-то интересное топливо
По мнению Кристиана Хорнера, победы Ferrari однозначно свидетельствуют о том, что на этой стадии сезона итальянская команда сильнее всех, но руководитель Red Bull Racing вновь намекнул, что скорость красных машин вызывает подозрения.
F1news.ru 12:30
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По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
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Комсомольская правда 11:33
Футбол
«Газпром Арена» вошла в топ-5 комфортных стадионов мира
«Газпром Арена» в Петербурге попала в рейтинг самых комфортных стадионов мира.
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