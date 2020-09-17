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В Совфеде оценили выдвижение Навального на Нобелевскую премию

Ранее профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил, что Навальный был выдвинут номинантом на Нобелевскую премию мира. Вручение Нобелевской премии проходит в Швеции ежегодно 10 декабря по пяти направлениям.В источнике
Сергей Ерофеевпродюсер
Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей.
С чего всё началось
Ерофеев написал в Facebook
, что «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией», 17 сентября выдвинул Навального на Нобелевскую премию.
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