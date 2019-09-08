Политика
ВедомостиКандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
Оппозиционные кандидаты получают в Мосгордуме 19 мандатов из 45, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные Мосгоризбиркома. По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
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Политика
ЕР лидирует в Севастополе после обработки 5,43% протоколов
Право голоса на выборах депутатов в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей. Выборы проходят по смешанной системе.
РИА Новости 16:37
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Происшествия
Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
Известия 18:43
Авто
В Норвегии планируют перейти на электрокары
В прошлом году почти треть реализованных авто в Норвегии составили электрические автомобили.
SpeedMe 11:39
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда 16:16
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ 13:35
Футбол
Глушаков сможет сыграть с «Ростовом»
Sport.ru 17:44
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая
Коммерсантъ 12:20
Политика
В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
РИА Новости 13:01
Авто
Классический Ford 1953 года выпуска выставили на продажу
В США выставлен на продажу уникальный экземпляр пикапа Ford F100 1953 года выпуска.
Letnews.ru 04:40
Политика
Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Причиной стало положение в Конституции Украины, не дающее такой возможности. Ополченца допросили, но от сделки со следствием он отказался.
BFM.ru 12:51
Политика
Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выполнила три четверных прыжка в одной программе
Российская фигуристка Александра Трусова выполнила три четвертных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной РФ.
Life.ru 17:10
Теннис
Сафин высказался о физической форме Медведева
Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.
RT на русском 18:53
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru 14:28
Гаджеты
В Сети опубликовали все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
Как написал сетевой информатор Ишан Агарвал, в Galaxy M30s установят 6,4-дюймовый экран. Его разрешение пока неизвестно.
Astera вчера в 16:54
Политика
Осипов получает почти 90% на выборах губернатора Забайкалья
Парламентская газета 14:09
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
RT на русском 18:51
Армия и оружие
В Израиле испугались российских военных в Сирии
В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.
Avia.pro 17:17
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Происшествия
В Финляндии потерпел крушение сверхлегкий самолет
На западе Финляндии в городе Эура потерпел крушение сверхлегкий самолет. Пилоту небольшого воздушного судна удалось спастись.
Комсомольская правда 16:23
Политика
В Севастополе стартовали выборы депутатов Заксобрания
Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя проходят 8 сентября, в единый день голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:01