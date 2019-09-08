Политика

ВедомостиВедомостиКандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

Оппозиционные кандидаты получают в Мосгордуме 19 мандатов из 45, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные Мосгоризбиркома. По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
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Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму

Интерфакс17:12

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

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Кандидаты от системной оппозиции лидируют в 19 из 45 округов Москвы

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Кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве

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Самовыдвиженцы лидируют в 27 округах Москвы

Национальная служба новостей16:57

Промежуточные итоги выборов в МГД: «Единая Россия» проигрывает в 19 из 45 округов столицы

Znak.com18:30
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В США выставлен на продажу уникальный экземпляр пикапа Ford F100 1953 года выпуска.
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Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
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Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя проходят 8 сентября, в единый день голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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