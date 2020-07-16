Американский музыкант Канье Уэст подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США для регистрации кандидатом на президентских выборах в США, сообщает издание Star Tribune. По информации портала, Уэст заполнил форму № 1, необходимую для регистрации, 15 июля.

Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 241

Футбол Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.

Экономика Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. 282

Общество Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. 76

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 73

Интернет Google выпустила большое обновление Chrome Компания Google выпустила новую версию фирменного браузера Chrome. В стабильной версии Chrome 84 предлагается несколько важных нововведений.

Общество Редактор отдела мнений NYT уволилась из-за травли коллег Журналистка и редактор отдела мнений американской газеты The New York Times Бэри Вайсс приняла решение уволиться из издания по причине травли со стороны коллег и нетерпимости редакции к альтернативному мнению.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100. 6,2K

Космос Водная стратегия России: задачи и решения Значительная часть сосредоточена в подземных водах, озерах и ледниках.

Общество Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата. 4

Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 4,9K

Политика Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции. 91

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ. 18