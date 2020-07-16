Политика
Газета.RuКанье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах
Американский музыкант Канье Уэст подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США для регистрации кандидатом на президентских выборах в США, сообщает издание Star Tribune. По информации портала, Уэст заполнил форму № 1, необходимую для регистрации, 15 июля.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Космос
Студенты АмГУ провели успешные летные испытания двух моделей ракет
Вести - Амурская область 13 июля в 01:06
Общество
Число заражений коронавирусом в Иркутской области превысило 11 тысяч
По данным на утро 16 июля, в Иркутской области подтвержден 11074 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тайшет24 вчера в 22:48
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:27
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Единоборства
Опубликовано видео встречи Петра Яна в аэропорту Екатеринбурга
РИА Новости вчера в 13:13
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Общество
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
Российская газета вчера в 19:30
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Происшествия
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна вчера в 16:27
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Интернет
Google выпустила большое обновление Chrome
Компания Google выпустила новую версию фирменного браузера Chrome. В стабильной версии Chrome 84 предлагается несколько важных нововведений.
iXBT.com вчера в 07:26
Общество
Редактор отдела мнений NYT уволилась из-за травли коллег
Журналистка и редактор отдела мнений американской газеты The New York Times Бэри Вайсс приняла решение уволиться из издания по причине травли со стороны коллег и нетерпимости редакции к альтернативному мнению.
News.ru вчера в 14:20
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний
Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Компания вчера в 15:26
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100.
MOS.news 13 июля в 11:14
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Космос
Водная стратегия России: задачи и решения
Значительная часть сосредоточена в подземных водах, озерах и ледниках.
Комсомольская правда вчера в 19:40
Общество
Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru 14 июля в 16:01
Политика
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости вчера в 08:34
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета вчера в 06:56
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Политика
Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
Президент США Дональд Трамп решил сменить руководителя своей предвыборной кампании за 3,5 месяца до президентских выборов в стране.
РБК вчера в 23:29
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
По данным компании, поставки тепла потребителям находятся под угрозой из-за долгов теплопроизводителей и ненадлежащих расчётов многих предприятий за газ.
News.ru 14 июля в 02:54