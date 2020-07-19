Политика
RuNews24.ruКанье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине
По информации Politico, американский рэпер и супруг телезвезды Ким Кардашьян Канье Уэст планирует провести свое первое предвыборное мероприятие сегодня, 19 июля, в штате Южная Каролина. Уэст встретится с избирателями в Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Армия и оружие
В США одобрили продажу Украине 16 катеров за миллиард гривен каждый
Несмотря на выраженную благодарность политика, стоит отметить, что по бюджету Украины такие дары ударят не слабо: цена судов составит шестьсот миллионов долларов, или же порядка шестнадцати миллиардов гривен.
Территория новостей вчера в 12:30
Космос
Новая экологическая экспертиза может отложить запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Super Heavy на годы
SpaceX / YouTube Для этого компании необходимо пройти новую экологическую экспертизу в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), так как утверждённым FAA в 2014 году планом был предусмотрен запуск Starship с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.
3DNews вчера в 04:47
Происшествия
Аттракцион развалился во время сеанса в Набережных Челнах
В Татарстане прокуратура проводит проверку после публикации в Сети видео, на котором виден аттракцион, который развалился на части прямо во время сеанса, в одном из парков в Набережных Челнах.
7 новостей 06:32
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в России
Как сообщается в новом тексте документа, отныне будет нельзя использовать восстановленные и подержанные запчасти при ремонте автомобиля.
Avtovesti.com 05:49
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Кино
Путин и Мишустин поздравили Ливанова с 85-летием
Советский и российский актер Василий Ливанов 19 июля празднует день рождения, ему исполняется 85 лет.
Народные новости 06:09
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес
Бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко вышла замуж в США
Бывшая жена актера и режиссера Владимира Машкова актриса Елена Шевченко вышла замуж в США.
Аргументы недели 06:43
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 17 июля в 15:13
Здоровье
В Свердловской области еще 245 жителей заразились коронавирусом
За последние сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 245 уральцев.
Екатеринбург Онлайн 03:03
Армия и оружие
Кедми посоветовал США не рассчитывать на оружие возмездия при нападении на Россию
Эксперт полагает, что новые военные возможности России сейчас таковы, что грани между оружием возмездия и наступательным оружием уже просто не существует.
Вечерний курьер 16 июля в 09:28
Общество
На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья
На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
Футбол
Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды
Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.
Vprognoze.ru 05:40
Экономика
В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году
В ПФР пообещали жителям России значительный рост пенсий к 2023 году.
Evo-rus.com 00:44
Политика
Ищенко назвал проблемы, мешающие востоку Украины присоединиться к России
Еще одной проблемой, мешающей восточным территориям Украины присоединиться к России, Ищенко назвал экономику, восстановление промышленности и занятость населения.
ФАН вчера в 08:32
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РБК 05:14
Политика
Чешский центр отверг обвинения в связи с Сафроновым
В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
BFM.ru 06:40
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Единоборства
Дагестанцы на UFC Fight Night 172: Аскаров выиграл, Ибрагимов проиграл
Двое бойцов из Дагестана – Аскар Аскаров и Хадис Ибрагимов – приняли участие в турнире UFC Fight Night 172 в Объединенных Арабских Эмиратах в воскресенье.
Молодежь Дагестана 07:09
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07