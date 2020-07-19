Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruКанье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине

По информации Politico, американский рэпер и супруг телезвезды Ким Кардашьян Канье Уэст планирует провести свое первое предвыборное мероприятие сегодня, 19 июля, в штате Южная Каролина. Уэст встретится с избирателями в Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон.
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