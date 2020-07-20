Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.

Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

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