Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг. Об этом передает телеканал Fox News. Встреча прошла в городе Норт-Чарлстон в штате Южная Каролина.

Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании

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