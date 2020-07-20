Политика

REGNUMREGNUMКанье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании

Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг. Об этом передает телеканал Fox News. Встреча прошла в городе Норт-Чарлстон в штате Южная Каролина.
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Расплакавшийся из-за абортов Уэст сам предлагал сделать его Кардашьян

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Канье Уэст впервые вышел к избирателям, высказался об абортах и заплакал

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Канье Уэст провел первую встречу с избирателями. Он плакал, шутил и матерился

Телеканал 360°вчера в 21:29

Канье Уэст расплакался на встрече с избирателями

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Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию

РИА Новостивчера в 20:43
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Армия и оружие

Индия собирается укрепить границу с Китаем истребителями Rafale

ГЛАС.RU 04:55
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Общество

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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Политика

Песков заявил, что говорить о вакцинации от коронавируса еще рано

Reuters Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты российских ученых, работающих над созданием вакцин от коронавируса, обнадеживают, но разработка пока не завершена, поэтому о вакцинации говорить рано.
РЕН ТВ 06:15
Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Политика

Песков считает, что Киеву следует выполнить минские договоренности

Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы разрешить конфликт внутри страны.
ТАСС 06:05
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Авто

Компания FAW зарегистрировала в РФ бренд для нового кроссовера

Москва, 20 июля 2020, 12:33 — REGNUM Китайская компания FAW собирается начать поставку в Россию новых кроссоверов Bestune T77.
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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
РИА Новости 05:51
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Здоровье

Назван простой продукт, помогающий сбросить вес

Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее.
Газета.Ru 02:19
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Политика

В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
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Футбол

Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА

По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news вчера в 10:21
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Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
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Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о футболке защитника московского "Спартака" Андрея Ещенко.
Газета.Ru вчера в 16:41
Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Политика

Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии

Московский Комсомолец вчера в 13:27
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Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На церемонии присутствовали лишь самые близкие и родные люди принцессы Беатрис, в частности королева Елизавета с супругом.
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Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр

Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
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Автоспорт

Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено из-за гимна Венгрии

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Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM вчера в 12:54
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
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Армия и оружие

Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой

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Футбол

«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском 18 июля в 15:41
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Общество

Задержанного на митинге в поддержку Фургала арестовали во Владивостоке

EastRussia 03:05
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Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости 17 июля в 07:58
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Происшествия

Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС вчера в 16:53
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